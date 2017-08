2017-08-30 04:05:00.0

Besuchsdienst der Mindelheimer Malteser Die geschenkte Zeit

Johann Georg Ruster kümmert sich um Senioren. Für die Älteren ist das ein Glücksfall Von Johann Stoll

Erika Blail aus Kirchheim muss seit vielen Jahren mit einer schweren Behinderung leben. Inzwischen ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Lange hat sie in Ursberg gearbeitet, später bei den Unterallgäuer Werkstätten in Mindelheim. Mit 65 Jahren war Schluss. Sie musste in Rente gehen. Länger arbeiten war nicht möglich, obwohl sie nichts lieber gemacht hätte. Für die leutselige Dame kam das einer Höchststrafe gleich. Sie will unter Menschen sein und nicht daheim in den vier Wänden versauern. „Ich habe gebetet: Lieber Herrgott, schick einen guten Menschen vorbei, der sich um mich kümmert!“

Das Gebet wurde erhört. Zwar nicht sofort, aber einige Jahre später. Vor fünf Jahren war Erika Blail auf den Besuchs- und Begleitdienst der Malteser in Mindelheim aufmerksam geworden. Hier arbeiten 19 Frauen und Männer ehrenamtlich mit. Karla Häring vom Malteser Hilfsdienst sagt, es gibt viele einsame ältere Menschen, die sehr dankbar sind, wenn sie zumindest ab und zu jemanden an ihrer Seite wissen.

Ich möchte etwas für andere tun

So jemanden wie Johann Georg Ruster. Der 73-Jährige war in seinem Berufsleben viel unterwegs. Nur alle 14 Tage konnte der Manager zuhause sein, weil er in Osteuropa für seinen Arbeitgeber neue Geschäftsfelder aufgebaut hat. In seinem Ruhestand hat er sich gesagt: „Ich möchte etwas für andere tun.“ Ruster ist geselliger Rheinländer, der offen auf Menschen zugeht. Heute lebt er in Markt Wald.

Derzeit betreut er zwei Senioren. Erika Blail aus Kirchheim besucht er seit fünf Jahren zuverlässig einmal pro Woche für rund zwei Stunden. Dass sie so lange daheim leben konnte, hat sie auch dieser Betreuung zu verdanken. Ganz besonders in diesem Sommer war sie sehr dankbar, dass er ihr beim Einkaufen geholfen hat oder einfach nur für ein Gespräch da war. Im Juni war Erika Blail ins Seniorenzentrum Kirchheim umgezogen. Alleine konnte sie sich daheim nicht mehr versorgen, auch weil die Wohnung nicht behindertengerecht ausgebaut war.

Für sie war das ein schwerer Gang. Erst allmählich freundet sie sich mit ihrem neuen Leben an. Um so mehr freut sie sich jede Woche auf den Freitag. Da bekommt sie zuverlässig Zeit geschenkt. Johann Georg Ruster schaut vorbei. Wenn das Wetter mitspielt, geht es gemeinsam an die frische Luft.

Sie gehen zusammen einkaufen

Oft führt der Spaziergang zur örtlichen Niederlassung des V-Markts. Schließlich will die 78-Jährige auch mal etwas Besonderes zum Naschen haben wie zum Beispiel Weintrauben. Er hilft aber auch, wenn es Probleme mit dem Telefon gibt oder kleinere Besorgungen zu erledigen sind.

Manchmal gehen sie in Kirchheim beim Sohr auch einen Kaffee trinken. Für sie ist Ruster „ein Engel“. Kürzlich hatte er sogar seinen Hund mitgebracht - sehr zur Freude seiner Gesprächspartnerin. Der Besuchs- und Begleitdienst ist kostenlos. Für die Fahrkosten kommen die Malteser auf und auch für eine Versicherung der Helfer sorgt der Wohlfahrtsverband. All das wird aus Spendenmitteln finanziert, sagt Häring. Dankbar sind auch Kinder, die weiter weg wohnen. Der Besuchs- und Begleitdienst gibt ihnen Sicherheit, dass jemand nach dem Rechten schaut. So können auch Hilfebedürftigkeit und Veränderungen auffallen, die am Telefon länger verborgen blieben, sagt Karola Häring.

Und die Ehrenamtlichen? Sie ernten großen Dank und hohen Wertschätzung. Erika Blail sagt: „Das bedeutet mir sehr viel! Ich wüsste gar nicht, was wäre, wenn herr Ruster nicht mehr käme“.

Kontakt zum Malteser Hilfsdienst

Wer zwischen 50 und 70 Jahre alt ist und Lust hat, Ältere zu besuchen, kann sich nähere Informationen unter Tel. 01523-1738268 oder unter info@malteser-mindelheim.de geben lassen.