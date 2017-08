2017-08-28 12:03:00.0

Mindelheim Nach umstrittenem Facebook-Posting: Ermittlungen im Fall Prediger eingestellt

Die AfD hatte sich nach dem umstrittenen Facebook-Beitrag an die Staatsanwaltschaft gewandt. Von Melanie Lippl

Nur wenige Tage hat das Ermittlungsverfahren gegen Marion Prediger gedauert. Wie aus einem Schreiben der Staatsanwaltschaft Memmingen an den hiesigen AfD-Wahlkreiskandidaten Christoph Maier hervorgeht, sind die Ermittlungen gegen die Mindelheimerin wegen Beleidigung eingestellt worden. Wie berichtet, hatte die inzwischen zurückgetretene Vorsitzende der Kreisverkehrswacht auf Facebook ein umstrittenes Posting veröffentlicht.

Prediger hatte darin vor gut einer Woche in einer politischen Debatte der AfD die Schuld daran gegeben, „dass Europa aus den Fugen gerät“ und unter anderem geschrieben: „Fast schon möchte ich Ihnen wünschen, dass jemand aus Ihrer Familie, aus Ihrem Freundeskreis unter diesen oder den nächsten Toten oder Verletzten ist! Dann kapiert ihr vielleicht mal, was ihr da macht.“ Und weiter: „Euch müsste man die Pest und Cholera wünschen!“ Die Mindelheimerin entschuldigte sich, stellte aber gleichzeitig klar, dass sich ihre Sätze nicht auf die ganze AfD, sondern lediglich auf die beiden Facebook-Mitglieder bezogen hätten, mit denen sie zuvor diskutiert hatte (mehr dazu lesen Sie hier).

ANZEIGE

Ergebnis der Staatsanwaltschaft: "Unsachliche politische Meinungsäußerung"

Es folgten ein Shitstorm im Internet, ihr Rücktritt als Vereinsvorsitzende bei der Kreisverkehrswacht sowie harte Worte vonseiten der Mindelheimer CSU, in deren Ortsverband Prediger seit Kurzem Beisitzerin ist. Zudem gab die AfD die Sache an die Staatsanwaltschaft Memmingen weiter. Aus deren Antwortschreiben geht nun hervor, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, da der Tatbestand der Beleidigung nicht erfüllt sei. Zwar sei die AfD als politische Partei eine „beleidigungsfähige Personenmehrheit“, heißt es in dem Brief, jedoch überschreite die Äußerung von Marion Prediger die strafbare Grenze einer Meinungsäußerung zu einem herabwürdigenden Werturteil nicht, vor allem, weil Prediger ihren Beitrag im Konjunktiv geschrieben habe. „Es handelt sich um eine unsachliche politische Meinungsäußerung“, lautet das Ergebnis der Staatsanwaltschaft.

CSU-Ortsvorsitzender distanziert sich von Predigers Aussagen

Wie der AfD-Kandidat im Wahlkreis, Christoph Maier, erklärt, sei er von diesem Ergebnis wenig überrascht. „Es ist bekannt, dass die Meinungsfreiheit nach dem Grundgesetz ein sehr hohes Gut ist, das es auch zu verteidigen gilt“, äußert er sich über die Einstellung des Verfahrens. Diese zeige, wie breit der zulässige Meinungskorridor sei. „Es mag bedauerlich sein, dass moralische Wertvorstellungen rechtlich unberücksichtigt bleiben“, sagt Maier und fordert die CSU auf, die notwendigen Konsequenzen ziehen, „um das politische und gesellschaftliche Klima nicht weiter zu vergiften“.

CSU-Ortsvorsitzender Christoph Walter hatte sich wie berichtet bereits Anfang der Woche von Predigers Aussagen distanziert und ihr nahegelegt, darüber nachzudenken, ihr Amt im Vorstand zurückzugeben und aus der Partei auszutreten. Auch ein Parteiausschlussverfahren schloss Christoph Walter nicht aus.