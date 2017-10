2017-10-20 09:59:00.0

Verkehrswacht Prediger will, aber darf sie auch?

Weil sich der Präsident der Landesverkehrswacht gegen die Kreisvorsitzende ausgesprochen hat, kämpft sie erst recht. Von Johann Stoll

Neuerliche Wende bei der Kreisverkehrswacht Mindelheim: Nachdem die Kreisvorsitzende Marion Prediger am 19. August wegen eines Posts auf der Internetplattform Facebook von ihrem Ehrenamt zurückgetreten, aber kommissarisch im Amt geblieben war, scheint nun eine Rückkehr in das Amt unwahrscheinlich zu werden. Der Präsident der Landesverkehrswacht Bayern, Florian Herrmann, hatte auf einer Versammlung der schwäbischen Verkehrswachten öffentlich erklärt, er möchte nicht, dass Prediger sich noch einmal in der Verkehrswacht engagiere. Wie berichtet, hatte sich Prediger auf einen Disput mit einzelnen Facebook-Nutzern nach dem Terror-Anschlag von Barcelona eingelassen. Prediger hatte geschrieben, dass sie die AfD mitverantwortlich für die Terroranschläge in Europa halte. Anderen Menschen habe sie aber nie den Tod gewünscht, versichert sie. Daraufhin erlebte Prediger einen „Shitstorm“.

Sie vermutet, dass die AfD Schwaben gezielt zur Jagd auf sie geblasen hatte. Mit dem Fall war auch die Staatsanwaltschaft Memmingen betraut. Sie stellte das Verfahren aber Anfang Oktober ein.

Für den Donnerstag, 9. November, ist nun eine außerordentliche Jahreshauptversammlung der Kreisverkehrswacht Mindelheim anberaumt worden. Beginn ist um 19 Uhr im Restaurant Toscana Due. In einem Schreiben an die Mitglieder erklärt Prediger, die Niederlegung ihres Amtes sei durch „Angriffe der AfD auf meine Person ausgelöst“ worden. Aus dem Umfeld der AfD habe sie zahlreiche Drohungen bis hin zu Morddrohungen erhalten.

Diese Angriffe seien rein politisch motiviert, „da ich in eine Auseinandersetzung zwischen der CSU Schwaben und der AfD Schwaben gezogen wurde“. Nach ihrem Rücktritt war noch im August der komplette Vorstand zurückgetreten, da er sich nicht in der Lage sah, alle Aufgaben zu übernehmen.

Nach der Äußerung von Florian Herrmann „wird sich auch der restliche Vorstand nicht mehr aufstellen lassen.“ Es muss also im Rahmen der Jahreshauptversammlung für die Neuwahlen in der Verkehrswacht ein ganz neues Team gefunden werden.

Prediger bedauert, dass sie und ihre Mitstreiter sich nicht weiter engagieren können. „Es ist uns zwar unbegreiflich, wie ein Präsident einer Vereinigung wie der Landesverkehrswacht Bayern das Engagement eines ganzen Vorstands verhindert.“ Prediger findet nicht, „dass wir uns irgendetwas vorzuwerfen hätten.“ Sie erwartet aber, dass der Präsident seine Vorwürfe im Rahmen der Mitgliederversammlung wiederholt, „damit wir uns so vor unseren Mitgliedern zu diesen Vorwürfen rechtfertigen können.“

Sollten die Mitglieder im Unterallgäu nicht die Meinung von Herrmann teilen, sind Prediger und ihr bisheriger Vorstand bereit weiterzumachen.