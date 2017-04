2017-04-15 06:37:00.0

Musik Rundum gelungene Premiere

Die Jugendkapelle MN–TZ 4 gab ihr erstes eigenes Konzert und bekam viel Beifall. Von Maria Schmid

Mit dem Kennzeichen MN–TZ 4 sind sie unverwechselbar und auf der richtigen Fahrspur in die Zukunft, die Jugendlichen aus Mattsies, Nassenbeuren, Tussenhausen und Zaisertshofen. Diese Jugendkapelle feierte jetzt Premiere und gab ihr erstes eigenes Konzert in der Festhalle in Mattsies. Die Kapelle gibt es schon seit September 2013. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten sie im Rahmen des Jubiläumskonzertes des Musikvereins Tussenhausen im Januar 2014. Nun konnten die 28 Jugendlichen ihr inzwischen erreichtes und beachtliches Können ihren Familien, Freunden und Gästen präsentieren. Die bewährte Leitung hatte Harald Schuster. Durch die informative Moderation von Svenja Miller, bei der sie auch die einzelnen Musikerinnen und Musiker vorstellte, erfuhren die Gäste vieles über Stücke, Inhalte und Komponisten. Sie selbst war am Horn aktiv.

Den Jugendlichen macht das Spielen Spaß

Die Jugendlichen sind zwischen elf und 16 Jahre alt und haben sichtlich Freude am Musizieren. Sie sind die Zukunft der Musikvereine und werden gewiss bald die Stammkapellen ergänzen können. Wie sagte doch Johannes Lindner vom Vorstand der Flossachtaler Musikanten aus Zaisertshofen bei der Begrüßung: „Bei den jungen Menschen kann man gut in die Zukunft blicken.“ Was mit einem kräftigen „Fanfarissimo“ (Markus Götz) begann, endete flott und modern mit „The Roadrunner“ von Martin Klaschka. Überhaupt war das Repertoire nicht auf traditionellen Titeln aufgebaut, sondern es enthielt durchweg konzertante Werke. Die musikalische Weltreise führte die Zuhörer in die Galaxis mit „A Galactic Suite“ von Michael Zeh über das „Land oft the Pharaohs“ nach Ägypten, nach Spanien zum Stierkampf „Toto Piscine“ von Luigi di Ghisallo und schließlich nach Ungarn zum „Little Magyar“ (Alfred Bösendorfer).

Sie besuchten das „Land of Hope and Glory“ (Edward Elgar), ließen die Parade von „Uncle Sam“ von Kees Vlak vorüberziehen, landeten mit „Vulcano!“ auf der hawaiianischen Insel Kilauea und ließen Alfred Bösendorfer in der Schweiz die Legende von Wilhelm Tell erzählen. Zum Glück landeten sie wohlbehalten wieder in Mattsies, um heftigen Applaus vom Publikum zu bekommen. Den erhielten auch die jüngsten Schülerinnen und Schüler von Reinhold Degenhart, Leiter vom Jugendmusikwerk Tussenhausen, die sich mit einzelnen kleinen Stücken vor den Gästen präsentierten. Darunter war auch Tobias Bihler, der nicht nur bereits im MN–TZ 4 mitspielt, sondern sich für den D1-Kurs angemeldet hat. Er spielte fehlerfrei die vierminütige Ballade „Tears in Heaven“ von Eric Clapton. Die Gäste im Saal waren sich einig: Diesen Kurs wird er mit sehr gutem Erfolg absolvieren. Ein Riesenapplaus für alle jungen Musikanten war für das Publikum ein Muss.