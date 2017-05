2017-05-16 07:18:00.0

Fußball Ein Fest für Unterallgäuer Stürmer

Gegen Ende der Saison sind einige Entscheidungen bereits gefallen. Das sorgt auf manchen Plätzen für eine gewisse Lockerheit – und damit für viele Tore Von Axel Schmidt

Wenn am Saisonende die wichtigsten Entscheidungen bereits vor dem letzten Spieltag gefallen sind, dann kommt es auch in den unteren Ligen zu Spielen, wie es die Zuschauer am Samstag in der Bundesliga in Leipzig beim 5:4-Sieg der Bayern gesehen haben: Ein munteres Spiel, in dem so mancher Defensivzweikampf laxer also sonst geführt wird, und dementsprechend viele Tore zu sehen waren. Tore satt war dann auch das Motto auf vielen Unterallgäuer Fußballplätzen.

Leidtragende waren oftmals die Torhüter. Etwa Robert Hampp vom SV Schöneberg. Er musste im vorerst letzten Kreisliga-Heimspiel seines Klubs gegen den TSV Legau gleich acht Mal hinter sich greifen. Doch der Ersatzkeeper, der in dieser Spielzeit vier Mal für die verletzte Nummer eins, Tobias Vater, im Tor stand, kennt dieses Gefühl. Denn in seinen vier Partien kassierte er stolze 28 (!) Gegentreffer. Den Abstieg jedoch daran festzumachen, wäre falsch. Denn insgesamt kam beim SV Schöneberg einiges zusammen: Zum einen wieder einmal eine quälende Verletztenmisere, zum anderen die Tatsache, dass die Kreisliga in dieser Saison einfach eine Nummer zu groß war für den Aufsteiger.

Selbst für einen Bezirksliga-Absteiger war die Spielzeit in Allgäus höchster Liga kein Zuckerschlecken. So muss der TSV Mindelheim mit Rang sieben Vorlieb nehmen. Die Verantwortlichen, die stets von einem Neuanfang und Übergangsjahr gesprochen haben, wurden in ihrer Meinung bestätigt: Ein sofortiger Wiederaufstieg wäre nur mit viel Glück möglich gewesen. Vor allem die fehlende Konstanz war ein Problem. Hatte der TSV Mindelheim vor drei Wochen noch den damaligen Spitzenreiter SVO Germaringen bezwungen, so folgten kräftige Niederlagen (0:5 in Buxheim, 1:6 in Woringen) gegen direkte Tabellennachbarn.

Mindelheims Reserve steigt ab

Die zweite Mannschaft des TSV Mindelheim verabschiedete sich am Wochenende endgültig aus der Kreisklasse. Die 0:8-Niederlage beim Tabellenvorletzten und Konkurrenten um den Relegationsplatz, TSV Mittelneufnach, spiegelte dabei das ganze Dilemma der Saison wieder. Mit nur vier Punkten und einem Torverhältnis von 20:129 (!) war die TSV-Reserve mit der Kreisklasse schlicht überfordert.

Der TSV Mittelneufnach dagegen hat den letzten Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt in beeindruckender Manier geholt. „Die Mannschaft ist intakt“, hatte Trainer Christian Mayer immer wieder betont. Gegen den TSV Mindelheim 2 belohnte sich das Team schließlich mit einem Kantersieg. Vierfacher Torschütze war dabei Johannes Thoma – und das auch noch binnen 13 Minuten.

Nicht ganz so schnell war in der A-Klasse Ettringens Patrick Gödrich. Er schoss den SV Bedernau mit seinen vier Toren beim 4:1-Sieg im Alleingang ab – und trug damit seinen Teil dazu bei, dass der FC Jengen nach seinem 4:1-Sieg bei der SpVgg Wiedergeltingen vorzeitig die Meisterschaft feiern konnte.

Dritter im Bunde der vierfachen Torschützen war diesmal Raphael Rogg, der beim 10:0-Sieg des SV Breitenbrunn in der B-Klasse 10 vier Mal erfolgreich war.

Ein Stürmer durfte gar sechs Mal jubeln

Getoppt wurden Thoma, Gödrich und Rogg am Wochenende nur von Loppenhausens Armin Moser. Nachdem der Spitzenreiter der B-Klasse Allgäu 9 im Spiel beim FC Jengen 2 auf seinen Torjäger Oliver Rödl verletzungsbedingt verzichten musste, sprang Moser in die Bresche – und erzielte ein halbes Dutzend Tore. Für den Aufsteiger in die A-Klasse ist es beruhigend zu wissen, dass selbst der 58-Tore Mann Rödl in manchen Partien ersetzbar ist.