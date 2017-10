2017-10-29 21:00:00.0

Fußball Herbstmeister trotz Niederlage

In der Kreisklasse muss der SVS Türkheim in Buchloe seine zweite Saisonniederlage einstecken. Trotzdem bleibt er vorn. In Rammingen gibt ein neuer Trainer seinen Einstand. Von Axel Schmidt

Der SV Salamander Türkheim (weiß-schwarze Trikots) musste sich im Derby dem FC Buchloe mit 1:3 geschlagen geben. Foto: Andreas Lenuweit