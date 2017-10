2017-10-17 06:06:00.0

Frauenfußball Loppenhausen behält die weiße Weste

Fünfter Sieg im fünften Spiel – und nächsten Sonntag kommt der FCA. Von Axel Schmidt, Julia Prestele

Effektiver geht es kaum: Ein einziger Torschuss genügte dem SV Memmingerberg zum Punktgewinn in Türkheim. Durch das 1:1-Unentschieden mussten die Türkheimerinnen den FC Augsburg in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Eine herbe Packung gab es für die SG Auerbach/Kirchdorf. Die Spielgemeinschaft ging beim SV Wattenweiler mit 0:7 unter und rutschte auf den achten Rang ab. Spitzenreiter FC Loppenhausen marschiert dagegen weiter und gewann beim SV Rückholz auch das fünfte Saisonspiel und ist damit gewappnet für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag gegen den FC Augsburg.

Türkheim – Memmingerberg 1:1

Tore 1:0 Julia Prestele (2.), 1:1 Sarah Hummel (90.+3) Bes. Vork. TW Krause (Memmingerberg) hält Foulelfmeter von Prestele (Türkheim, 43.) Schiedsrichter Julian Schmid Zuschauer 50

» Kaum war die Bezirksligapartie zwischen dem SVS Türkheim und dem SV Memmingerberg angepfiffen, da lag der Ball schon im Netz der Gäste: Einen Fehlpass der Gäste, der durch aggressives Pressing erzwungen wurde, nutzte Julia Prestele in der zweiten Spielminute zur Führung. Prestele hatte kurz vor dem Pausenpfiff gegen harmlose Gäste die große Chance auf das 2:0, scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter an Keeperin Nadine Krause.

Auch in der zweiten Halbzeit hatte Türkheim einige Chancen, verpasste jedoch die Entscheidung. So bewahrheitete sich einmal mehr das ungeschriebene Fußballgesetz: Wer vorne nicht trifft, kassiert irgendwann ein Gegentor. Nach einem abgewehrten Eckstoß landete ein Schussversuch von Memmingerberg aus großer Distanz an der Latte, Sarah Hummel reagierte am schnellsten und hämmerte den Ball in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich ins Netz.

Wattenweiler – Auerbach 7:0

Tore 1:0 Violeta Gjocaj (9.), 2:0 Andrea Pfeiffer (13.), 3:0, 4:0 Jana Müller (32., 50.), 5:0 Julia Atzkern (57.), 6:0, 7:0 Jana Müller (69., 70.) Zuschauer20 Schiedsrichter Marco Egger

» Von Wattenweilers Jana Müller träumt die Abwehr der SG Auerbach/Kirchdorf wohl noch länger schlecht: Mit vier Toren schoss sie die Gäste im Alleingang ab.

Rückholz – Loppenhausen 2:4

Tore 0:1 Jana Büchele (15., FE), 1:1 Sabine Nuschele (49.), 1:2 Sarah Höbel (59., FE), 1:3 Sophie Schaule (68.), 1:4 Jana Büchele (81.), 2:4 Katharina Huber (90. + 3) Zuschauer 25 Schiedsrichter Jonas Nawrotzky

» Der FC Loppenhausen behält seine weiße Weste und gewinnt auch sein fünftes Saisonspiel. Allerdings benötigten die FCL-Spielerinnen diesmal zwei Foulelfmeter, um den SV Rückholz letztlich zu bezwingen. Erst mit dem zweiten Treffer von Jana Büchele in der 81. Minute war die Partie zugunsten des Tabellenführers entschieden.