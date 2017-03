2017-03-11 06:03:00.0

Eishockey Prüfung für die Unterforderten

Die Jugendmannschaft des EV Bad Wörishofen spielt um den Landesligatitel. Um nächste Saison in der Bayernliga antreten zu können, ist etwas anderes wichtig. Von Axel Schmidt

Für die erste Mannschaft des EV Bad Wörishofen ist die Saison 2016/17 bereits vorbei, nun richten sich die Augen der Wölfe auf die Jugendmannschaft. Die spielt nämlich am heutigen Samstag um die bayerische Meisterschaft der Landesligisten. Und das auch noch im eigenen Stadion.

Denn in der Eisarena in Bad Wörishofen findet heute ab 8 Uhr das Endturnier der vier Landesliga-Gruppensieger statt. Neben Gastgeber EV Bad Wörishofen, der sich in der Landesligagruppe 1 ungeschlagen Platz eins sicherte, spielen der TSV Peißenberg, EHC Bayreuth und der EHF Passau um den Titel. Wohlgemerkt nur um den Titel, nicht etwa um den Aufstieg in die Bayernliga. Der ist nämlich seit diesem Jahr nicht mehr sportlich zu erreichen, sondern – ähnlich wie in der DEL – nur per Bewerbung möglich.

Allerdings: Die Wölfe haben sich um einen Platz für die kommende Bayernligasaison beworben. Angesichts der Ergebnisse in der Landesliga ist dieser Schritt auch nachvollziehbar. Denn mit 39:1 Punkten und einem Torverhältnis von 279:47 waren die Jung-Wölfe in ihrer Liga schlicht unterfordert. Nun geht es im Endturnier gegen ähnlich dominante Mannschaften. Denn auch Passau (kein Punktverlust, 258:39 Tore) und Bayreuth (nur eine Niederlage, 191:22 Tore) haben ihre Gruppen deutlich gewonnen. Einzig der TSV Peißenberg „schwächelte“ etwas und kassierte in 20 Spielen zwei Niederlagen und fünf Remis.

„Wenn wir eine gute Mannschaftsleistung aufs Eis bringen, dann ist der erste Platz drin“, sagt Wörishofens Jan Kollmeder selbstbewusst. Der 18-jährige Verteidiger ist einer von mehreren Spielern, die in dieser Saison bereits im Seniorenbereich eingesetzt wurden. „Das bringt einen schon weiter“, sagt er. So seien Härte und vor allem Tempo deutlich höher. „Da hast du eben keine zwei Sekunden Zeit, um den Puck anzunehmen und zu schauen, wo du ihn hinpassen willst.“ Auch sein Trainer, Stefan Drexl, registrierte Kollmeders Ausflug in den Seniorenbereich wohlwollend. „Er kam nach zwei Wochen wieder und war viel abgeklärter. Das hilft der Mannschaft ungemein.“

Das große Plus sieht Drexl, wie Kollmeder auch, im Kollektiv: „Es ist eine super Mannschaft, spielerisch wie läuferisch und menschlich.“ Wie die Chancen auf einen Heimsieg bei diesem Turnier stehen, vermag Drexl jedoch nicht zu sagen. Er könne die gegnerischen Teams nur anhand deren Ergebnisse beurteilen. „Bayreuth und Passau haben eine ähnlich starke Saison hingelegt wie wir.“ Den TSV Peißenberg schätzt er etwas schwächer ein. In der Saisonvorbereitung hatte der EVW ein Testspiel gegen den EV Pfronten gewonnen – und der spielte bis zum Ende mit Peißenberg um den Gruppensieg mit.

Die Motivation vor dem Heimturnier ist groß, auch wenn es nicht um den Bayernliga-Aufstieg geht. „Wir haben eine super Saison gespielt. Doch in Erinnerung bleibt nur das letzte Spiel. Und da sehe ich nicht ein, dass wir uns das kaputtmachen lassen“, sagt Drexl.