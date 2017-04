2017-04-09 09:00:00.0

Pfaffenhofen Alexander Gehr ist der Alles-Könner im Pfaffenhofer Rathaus

Seit einem Vierteljahr ist der 46-Jährige Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen/Holzheim. Er erzählt, was ihm an seinem neuen Job gefällt. Von Willi Baur

Seit Jahresbeginn leitet Alexander Gehr das Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhofen/Holzheim. Eine erste Bilanz nach diesen drei Monaten? „Ich bin hier sehr glücklich, es gefällt mir wirklich gut“, sagt der 46-Jährige aus Waldstetten. Was nach seinen Worten nicht nur an dem „prima Team“ im Rathaus der Marktgemeinde liegt. Auch die Aufgabe selbst wirkt wie maßgeschneidert auf den Bauingenieur, seine Neigungen und Erfahrungen. Tätigkeiten rund ums Bauen ziehen sich wie ein roter Faden durch sein Leben, die Prägung von väterlicher Seite eingeschlossen.

Gehr erinnert sich: „Früher war mein Schwerpunkt der Hochbau.“ Tätigkeiten bei zwei Bauunternehmen in der Region, unter anderem als Bauleiter, waren seine ersten Stationen nach dem Abitur in Krumbach und dem Studium in Augsburg. Vor 15 Jahren kam der Wechsel in die öffentliche Bauverwaltung, natürlich auch verbunden mit einem erweiterten Aufgabengebiet. Genauer: ins Bauamt der Stadt Ichenhausen, dessen stellvertretender Leiter Alexander Gehr bis zu seinem Wechsel nach Pfaffenhofen war. „Da war dann alles dabei, auch der Tiefbau.“ Vor allem in Verbindung mit Erschließungsmaßnahmen ist das fraglos ein Vorteil für seine heutige Aufgabe. „Hier sind Allrounder gefragt“, weiß der Bauamtschef aus langjähriger Erfahrung, „Kompetenzen vom Gartenzaun bis zur Spannbetonbrücke“. Darüber hinaus breit gefächerte rechtliche Kenntnisse und nicht zuletzt konzeptionelle Fähigkeiten, bei der Bauleitplanung etwa.

Da hat der aktuelle Mangel an Bauland aus seiner Sicht auch eine positive Seite: „Dadurch erhöht sich der Anreiz, Baulücken in den Ortskernen zu schließen.“ Dies habe unbestritten städtebauliche Vorteile. Zugleich reduziere sich der Landverbrauch auf der grünen Wiese. Was Leerstände in den Ortskernen betreffe, sei Pfaffenhofen aber „in einer glücklichen Lage“, sagt der Fachmann, der selbst ein Faible für alte Gebäude hat. „Andere Kommunen haben hier deutlich mehr Probleme.“ Im Einklang mit den kommunalpolitisch Verantwortlichen hat Gehr klare Vorstellungen: „Die Ortskerne beleben und zugleich eine gewisse Grundversorgung gewährleisten.“ Bestehende Lücken sollten deshalb mit einer Kombination aus Wohn- und Geschäftsgebäuden geschlossen werden.

Mit Sorge verfolgt der Bauamtschef den momentanen Boom in der Branche. Für manche Aufträge seien kaum Unternehmen zu finden. Bei beschränkten Ausschreibungen unter acht Firmen müsse man schon froh sein, wenn ein Angebot eingeht. Die Folge liege auf der Hand: „Die Preise haben extrem angezogen, schlecht für Kommunen, aber auch für private Bauherren.“ Rund um das eigene Haus hat er damit keine Probleme. Handwerkerarbeiten jeglicher Art beherrsche er seit jeher selbst, erzählt Alexander Gehr nicht ohne Stolz, „nur die Zeit dazu fehlt jetzt mitunter“. Gleiches gelte für seine weiteren Hobbys Laufen, Radfahren und Schwimmen. Viel jedoch habe sich bezogen auf die Freizeit gegenüber seiner früheren Tätigkeit indes nicht geändert. „Das ist unmerklich, im Schnitt nur eine abendliche Sitzung mehr.“