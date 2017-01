2017-01-06 17:03:00.0

Illertissen Auf eisglatten Fahrbahnen kracht es

Nach dem Wintereinbruch kommt es in Illertissen und Umgebung zu mehreren Unfällen.

Der Wintereinbruch mit Sturmtief „Axel“ hat viele Autofahrer in der Region kalt erwischt. Es gab etliche Unfälle mit Blechschäden und mehrere Verletzte, im Landkreis-Süden ereigneten sich drei Unfälle auf eisglatter Straße. Die Ursache aller drei Zusammenstöße sei nicht an die Straßenverhältnisse angepasste Geschwindigkeit, teilte die Polizei mit.

In den frühen Morgenstunden fuhr ein 40-jähriger Mann von Osterberg Richtung Babenhausen. Auf eisglatter Fahrbahn war er zu schnell unterwegs und kam mit seinem Opel von der Straße ab. Bevor der Wagen im Straßengraben liegen blieb, streifte er noch einen Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, am Auto entstand laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Etwas mehr Glück hatte ein 23-Jähriger, der zur Mittagszeit auf dem Tiefenbacher Weg in Illertissen unterwegs war. Auch er fuhr zu schnell, verlor die Kontrolle über seinen Peugeot und prallte gegen einen Baum – der junge Mann blieb jedoch unverletzt. An seinem Auto entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Einen Schaden in Höhe von 22000 Euro verursachte ein 24-jähriger Mann, als er mit seinem Kleintransporter auf der Straße von Illertissen nach Obenhausen ins Rutschen kam. Er driftete etwa 100 Meter vor dem „Tannenhärtle“ auf die Gegenfahrbahn und prallte mit dem entgegenkommenden BMW einer 33-Jährigen zusammen.

Straße nach Obenhausen musste gesperrt werden

Der BMW kam im angrenzenden Feld zu stehen, der Fiat-Kleintransporter krachte mit dem Heck auf die Leitplanke und blieb dort stehen. Beide Fahrzeugführer blieben glücklicherweise unverletzt, aufgrund der komplizierten Bergung des Fiats musste die Straße aber laut Polizei für eine Stunde gesperrt werden. (az, wis)