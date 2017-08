2017-08-02 11:04:00.0

Roggenburg Bauer klagt gegen Auflagen für Kuhstall

Ein Landwirt hat seine Tiere verkauft, dennoch verlangt das Veterinäramt von ihm, einige Verbesserungen im Stall vorzunehmen. Die Kontrolleure trauen dem Mann nicht. Von Carolin Oefner

Ein Landwirt aus dem Raum Roggenburg und das Veterinäramt Neu-Ulm werden wohl keine Freunde mehr. Der Bauer hat nun gegen einen Bescheid der Behörde geklagt, mit der er schon länger im Streit liegt. Das Verwaltungsgericht Augsburg verhandelte jetzt den Fall.

Bei mehreren Kontrollen auf dem Hof entdeckten Vertreter des Veterinäramtes Dinge, die sie als schwere Mängel in der Tierhaltung bewerteten. Der Landwirt erhielt daraufhin mehrere Schreiben, in denen er aufgefordert wurde, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Zustände abzustellen. Andernfalls müsse er mit einem Bußgeld rechnen. Die Behörde bemängelte unter anderem, dass in einem Kuh-Futtertrog mehrere Nägel herausstanden. Diese Gefahr habe der Landwirt beseitigt, stellte das Gericht unter dem Vorsitzenden Richter Nikolaus Müller gestern fest. Doch die Behörde hatte dem Landwirt noch andere Auflagen gemacht.

ANZEIGE

Kommen schnell wieder neue Kühe?

Dagegen klagte der Bauer: Er habe seine Tierhaltung aufgegeben und wolle nun erreichen, dass die Anforderungen an seinen Betrieb damit hinfällig sind. Dass in seinem Stall keine Kühe mehr stehen, bestätigte das Veterinäramt, doch das sei kein Grund, von den Auflagen abzurücken. „Es ist damit zu rechnen, dass der Landwirt wieder Kühe anschafft“, sagte Theresa Hopfensitz, Leiterin des Bereichs Veterinärrecht. Mit dem Bescheid solle einer erneuten schlechten Tierhaltung in Zukunft vorgebeugt werden. Die Behörde habe schon viele Jahre mit dem Landwirt zu tun – meist wegen nicht artgerechter Tierhaltung. Deswegen schickte das Amt immer mal wieder Kontrolleure vorbei.

Auch im Januar stand wieder ein Besuch an, doch bevor die Behördenvertreter erschienen, meldete sich der Landwirt bei der Polizei und behauptete, zwölf seiner Rinder seien entwendet worden. Nach wochenlangen Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, der angebliche Diebstahl war nur vorgetäuscht. Die Tiere waren zwar weg, doch wo sie geblieben sind, ist unklar. Nach Einschätzung der Polizei könnte der Grund für die falsche Anzeige die anstehende Kontrolle des Veterinäramts gewesen sein. Bei dieser wäre aufgefallen, dass im Stall des Landwirts Kühe fehlten, was zu Nachfragen geführt hätte. Der Anlass für die amtliche Überprüfung waren nach Darstellung der Polizei Unzulänglichkeiten in der Tierhaltung (wir berichteten). Die damaligen Erkenntnisse der Ermittler deckten sich mit Aussagen von Dorfbewohnern, die dem Bauern bescheinigten, seine Rindviecher schlecht zu behandeln. Mehrere Male hatte er bereits Ärger mit der Justiz. Vor einigen Jahren verurteilte ihn das Amtsgericht Neu-Ulm wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldstrafe. Im damaligen Fall war eine Kuh im Stall des Landwirtes verendet, weil er sie trotz Schwellungen und Abszesse an den Beinen nicht behandelt hatte.

Kosten für die Kontrolle müssen bezahlt werden

Und auch am Verwaltungsgericht in Augsburg ist der Landwirt kein Unbekannter. Richter Müller riet ihm, erst einmal eine Weile auf die Rinderhaltung zu verzichten und sich vor dem erneuten Kauf einen Rat beim Veterinäramt zu holen. Dennoch gab das Gericht dem Bauern in einer Sache recht, er muss die Bescheide der Behörde, die eine Vielzahl an Tierschutz-Auflagen rund um den Stall enthalten, nicht erfüllen. Der Grund: Der Landwirt hätte auf amtliche Anweisung Maßnahmen zur Verbesserung seiner Rinderhaltung treffen müssen, allerdings besitzt er zurzeit keine Tiere. Zudem seien die Fristen in den Bescheiden abgelaufen. Richter Müller argumentierte, es sei gesetzlich nicht vertretbar, dem Landwirt provisorisch Auflagen aufzubürden – wie es das Veterinäramt wollte. Der Bauer wisse sonst nie, ob er gerade einen Verstoß begehe oder nicht.

Die Kosten in Höhe von 4000 Euro für die aufwendigen Kontrollen auf seinem Hof wird der Landwirt aber zumindest teilweise bezahlen müssen. Das Landratsamt will das schriftliche Urteil abwarten und dann möglicherweise in Revision gehen.