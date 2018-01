2018-01-31 05:55:00.0

Ulm Der General meldet sich ab

Befehlshaber Richard Roßmanith geht in den Ruhestand. Ein großes Ziel verpasst der Soldat knapp. Warum sein Kommando und die Stadt Ulm eine besondere Bedeutung für ihn haben. Von Sebastian Mayr

Generalleutnant Richard Roßmanith im Gespräch mit Journalisten. Der 62 Jahre alte Offizier tritt nach mehr als 44 Dienstjahren als Soldat in den Ruhestand und wird Ulm in Richtung Ostwestfalen verlassen.

Wenn das Ulmer Bundeswehr-Kommando im Mai den letzten Schritt zum großen Ziel macht, ist Richard Roßmanith nicht mehr dabei. Der General geht in den Ruhestand. Heute, am 31. Januar 2018, übergibt er den Stab an seinen Nachfolger Jürgen Knappe, anschließend wird der 62-Jährige mit einem Großen Zapfenstreich verabschiedet. Roßmanith war als Soldat präsent in Ulm, das hielt er für „erforderlich“, wie er selbst sagt. So präsent, dass er am Samstagvormittag auf dem Weg zum Bäcker von Passanten erkannt und gegrüßt wurde.

Das Ulmer Multinationale Kommando Operative Führung hat auf die Nato-Zertifizierung hingearbeitet. Dieser „Nato-Tüv“ bescheinigt dem Kommando, dass es Einsätze auf Bündnisebene koordinieren und führen kann – Einsätze, an denen mehrere Länder teilnehmen und an denen Heer, Luftwaffe und Marine beteiligt sein können. Für die Zertifizierung fehlt noch ein letzter Schritt. Die Ulmer müssen sich im Mai bei einer Übung im norwegischen Stavanger beweisen. Dann steht Jürgen Knappe an der Spitze des Kommandos. Der General ist seit 14 Tagen in Ulm, um sich einarbeiten zu lassen – ungewöhnlich lange für einen Offizier seines Dienstgrads. Wegen der Planung für den „Nato-Tüv“ kam er früher als üblich an die Donau.

Roßmaniths Nachfolger Jürgen Knappe koordinierte zuletzt Bundeswehr-Aufgaben in der Flüchtlingskrise

Knappe stammt aus Schleswig-Holstein, ist mit einer Lehrerin verheiratet und hat zwei Söhne. Rechtzeitig vor der Übernahme in Ulm wurde er zum Generalleutnant befördert – also zu einem Drei-Sterne-General. Der 60-Jährige führte zuletzt das Kommando Territoriale Aufgaben und koordinierte unter anderem die Aufgaben der Bundeswehr in der Flüchtlingskrise. In der Freizeit wandert er gerne, außerdem ist er Fußball-Fan.

Beim Ulmer Kommando übernimmt Knappe eine neue Aufgabe. Doch seinen zukünftigen Stabschef, Generalmajor Klaus Habersetzer, ebenfalls Luftwaffenoffizier, kennt er seit Langem privat. Knappe glaubt, dass die Bedeutung des Multinationalen Kommandos in Ulm noch weiter wachsen kann. Der Stand bei der Planung für den Nato-Tüv sei gut, General Roßmanith könne mit einem guten Gefühl in den Ruhestand treten.

Der Befehlshaber fühlte sich Ulm besonders verbunden

Der scheidende Befehlshaber wäre gerne noch etwas länger in Ulm geblieben. Ob bis zur erfolgreichen Zertifizierung, das will er sich nicht entlocken lassen. Er sagt: „Die Friedhöfe dieser Welt sind voll von Leuten, die sich für unverzichtbar halten. Der Wechsel gehört in meinem Beruf eben dazu.“ Im Geist werde er bei seinen Kameraden in Stavanger und Ulm sein, wenn die entscheidende Übung läuft.

Körperlich wird sich Roßmanith dann wohl in Lemgo aufhalten. Der Offizier will mit seiner Frau in das gemeinsame Haus in Ostwestfalen zurückkehren. Auch, wenn sich der passionierte Skifahrer an der Donau heimisch gefühlt hat: „Ich habe mich Ulm in besonderer Weise verbunden gefühlt. Das war bisher an keinem Standort so.“ Hier habe er Teil der Stadtgesellschaft werden können. Auch das militärische Aufgabenfeld betrachtet der Soldat als Karriere-Höhepunkt. Roßmanith verbrachte fast zweieinhalb Jahre in Auslandseinsätzen, sechseinhalb Jahre lang war er für die Nato tätig. „In Ulm ist vieles zusammengekommen, was mir wichtig ist“, sagt er. Das Multinationale Kommando kann gemeinsame Einsätze der Vereinten Nationen, der Nato und der EU planen und leiten – seit Ende Dezember 2012 unter der Führung Roßmaniths. Dass er fünf Jahre lang dort stationiert sein würde, hat der General zwar gehofft, anfangs aber nicht vermutet.

General Richard Roßmanith will sich stärker der Familie widmen

Jetzt tritt Roßmanith in den Ruhestand, nach mehr als 44 Jahren als Soldat. Er gehe mit gemischten Gefühlen, betont er: „Es ist kein Beruf wie jeder andere.“ Auf das, was nun folge, sei er gespannt. „Weitestgehend über sich selbst zu bestimmen, was man tut und was nicht, das ist eine neue Erfahrung.“ Der Soldat wird sich im Ruhestand als Mentor an der Führungsakademie der Bundeswehr engagieren. Über andere ehrenamtliche Tätigkeiten denke er nach. Vor allem will sich Roßmanith seiner Familie widmen. „Wenn etwas zu kurz gekommen ist, dann die Familie“, sagt er.

Der scheidende General hat Enkel, die in Leipzig zur Welt gekommen sind. Für den 62-Jährigen ein Zeichen für das, was ihm in seiner Karriere am wichtigsten war: die deutsche Einheit. „Das war für mich so weit weg wie der Mond“, erinnert er sich, wenn er an die DDR denkt. Roßmanith ist stolz, an der Einheit beteiligt gewesen zu sein. Er übernahm vor dem 3. Oktober 1990 einen Teilbereich der Nationalen Volksarmee. „Ich hatte das Glück, eine kleine Rolle dabei persönlich spielen zu dürfen“, sagt er.

Doch auch traurige Erinnerungen bleiben: Zu den unvermeidlichen Schattenseiten gehöre es, am Sarg eines gefallenen Soldaten zu stehen. Von den mehr als 200 Ulmern, die Roßmanith in den Einsatz schickte, seien glücklicherweise alle unversehrt zurückgekehrt.