2018-01-31 06:10:00.0

Neu-Ulm Polizisten attackiert und angespuckt: Bewährungsstrafe für Neu-Ulm

Ein Neu-Ulmer wird vom Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Alles begann mit einem Ehestreit – und erinnern könne sich der Angeklagte an fast nichts. Von Ariane Attrodt

Ob Beleidigung, Bedrohung oder gar körperliche Angriffe: Polizisten müssen im Dienst mit vielem rechnen. Erst am Wochenende ist in Ulm ein Beamter attackiert und gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen worden, als er versuchte, eine nächtliche Schlägerei zu schlichten. Dass die Justiz bei solchen Attacken mittlerweile aufgrund geänderter Gesetzeslage härter durchgreift, hat auch ein 45-jähriger Neu-Ulmer am Amtsgericht Neu-Ulm zu spüren bekommen: Richter Thomas Mayer verurteilte den Rumänen, der mehrere Polizisten angegriffen, beleidigt und bedroht hatte, zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe.

Angefangen hat alles mit einem Ehestreit im September: Die Frau des Angeklagten warf diesem vor, eine Affäre zu haben. Vor Gericht ließ der 45-Jährige, der ohne Rechtsanwalt zum Prozess kam, von seiner Dolmetscherin erklären, er habe sich lediglich mit einer Freundin getroffen und mit ihr Kaffee getrunken. Beim Kaffee blieb es aber nicht: Drei vier Bier und einen Liter Wodka habe er nach eigener Aussage getrunken. Der lautstarke Streit mit seiner Frau in der heimischen Wohnung rief um kurz vor 22 Uhr schließlich die Polizei auf den Plan.

Diese nahm den Mann mit aufs Revier – was sich vor Ort jedoch als schwierig gestaltet. Der Angeklagte legte sich die Rückbank des Polizeiwagens und wehrte sich dagegen, das Auto zu verlassen. Drei Polizisten musste ihn schließlich ins Revier und mit Unterstützung weiterer Kollegen in die Zelle tragen – und dort ging der Ärger erst richtig los: Als die Beamten den Mann fixierten, versuchte er, zwei von ihnen zu beißen. „Es war eine hochaggressive Stimmung“, schilderte ein Beamter vor Gericht. „Er sagte: ‚Ich hole eine Bombe und sprenge euch alle in dien Luft‘.“

Auf einmal sei der Körper des Mannes jedoch erschlafft, die Polizisten riefen einen Rettungswagen. „In der Zwischenzeit kam er aber schon zu sich und das Prozedere ging wieder von vorne los“, so der Polizist. Der 45-Jährige wurde schließlich ins Bezirkskrankenhaus nach Günzburg gebracht, wo er sich weiterhin wehrte. Als er neue Fesseln bekommen sollte, spuckte er einen Polizisten an, traf in am linken Arm.

Der Angeklagte gab vor Gericht gestern an, sich an die ihm vorgeworfenen Taten erinnern zu können. „Sie wollten in mich in die Zelle rein stecken und ab da weiß ich nichts mehr“, übersetzte die Dolmetscherin seine Worte. Dennoch entschuldigte er sich mehrmals vor Gericht, auch bei dem Polizisten. Er wünsche sich eine zweite Chance, normalerweise mache er so etwas nicht. Der Mann hatte ordentlich Alkohol im Blut: Eine Messung um halb zwei Uhr nachts ergab 1,5 Promille. Zum Beginn des ganzen Einsatzes dürften es somit wohl über zwei Promille gewesen sein, stellte Richter Mayer fest.

Mit dem Urteil blieb das Gericht gestern hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft von einer neunmonatigen Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zurück. Richter Mayer verurteilte den 45-Jährigen, der bereits wegen Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft ist, zu sechs Monaten auf Bewährung. Zudem muss der Mann 1000 Euro an die Caritas zahlen. Für Mayer sei es das erste Mal gewesen, einen tätlichen Angriff auf Polizisten zu verhandeln, nachdem eine Gesetzesänderung im Mai vergangenen Jahres den Strafrahmen hierfür verschärft hatte: Die Mindeststrafe dafür beträgt mittlerweile drei Monate, im höchsten Fall bis zu fünf Jahre. Mayer betonte: „Alkohol entschuldigt so etwas in jedem Fall nicht.“ Er fügte hinzu: „In Rumänien wäre Ihre Strafe sicher höher. Da würden Sie ein Jahr sitzen – das garantiere ich Ihnen.“ Der Angeklagte sowie die Staatsanwaltschaft verzichteten bereits zu Prozessende auf mögliche Rechtsmittel, das Urteil ist somit rechtskräftig.