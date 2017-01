2017-01-15 21:01:00.0

Ulm Schlägerei auf der Bundesstraße

Seit mehreren Wochen bedrohte nach Polizeiangaben ein 23-Jähriger seine Ex-Freundin über die sozialen Medien. Nun wurde die Bedrohung ganz real.

Am Samstag in den Abendstunden verfolgte der junge Mann auf der B28 von Ulm kommend Richtung Autobahndreieck Hittistetten einen BMW. Darin saßen die 24-jährige Ex-Freundin und ihr neuer, gleichaltriger Freund.

In der Überleitung des Autobahndreiecks von Ulm kommend auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg im einspurigen Bereich der lang gezogenen Linkskurve überholte der Ex-Freund verkehrswidrig den BMW-Fahrer und bremste ihn aus. Als dieser daraufhin links vorbeifahren wollte, drängte der VW-Fahrer ihn ab, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Anschließend stiegen beide Fahrer aus und es kam zur tätlichen Auseinandersetzung auf der Fahrbahn.

ANZEIGE

Hierbei wurde der BMW-Fahrer durch Faustschläge ins Gesicht leicht verletzt. Zudem beleidigte der 23-Jährige seine Ex-Freundin. Nun wird gegen den VW-Lenker wegen Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung strafrechtlich ermittelt. Außerdem wurde sein Führerschein aufgrund richterlicher Anordnung beschlagnahmt. Das stellte ihn erneut vor ein Problem, schließlich durfte er so seinen Wagen nicht wegfahren. Telefonisch verständigte Freunde mussten so das Auto von der Unfallstelle abholen. (az)