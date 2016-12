2016-12-27 17:06:00.0

Nersingen/Neu-Ulm Unfall auf der B10: Lastwagen kippt um

Hunderte Liter Treibstoff sind am Dienstagvormittag ausgelaufen. Fahrbahn war bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

Ein Lastwagen ist am Dienstag gegen 10.30 Uhr auf der B10 auf Höhe der Anschlussstelle Nersingen umgekippt. Wie die Polizei mitteilt bog ein 58-jähriger Lastwagenfahrer mit Anhänger von der B10 aus Richtung Neu-Ulm kommend an der Anschlussstelle Nersingen nach links ab und wollte die A7 weiter in Richtung Norden befahren. Die Ermittler vermuten, dass das Zugfahrzeug aufgrund des starken Windes zur Seite umkippte. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Bei dem Unfall traten mehrere hundert Liter Treibstoff aus, sodass zuerst ein Experte des Landratsamts zur Begutachtung kam und dann das Erdreich abgetragen werden musste. Die Bergungsmaßnahmen des Gefährts und auch die Reinigungsmaßnahmen liefen bis in den Nachmittag hinein. Daher waren sowohl die Auffahrt, als auch die Abfahrt der A7 in Fahrtrichtung Nord gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mindestens 20000 Euro. (az)