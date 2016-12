2016-12-28 11:28:30.0

Bachelor 2017 Das sind die ersten zehn Bachelor-Kandidatinnen

Bachelor 2017: Ab dem 1. Februar kämpfen 22 Frauen um das Herz eines Mannes. Zehn von ihnen hat RTL nun vorgestellt. Mit dabei sind die amtierenden Miss München und Miss Nürnberg.

Bereits zum siebten Mal sucht ein Junggeselle in der RTL-Sendung "Der Bachelor" seine Traumfrau. An Auswahl mangelt es ihm dabei nicht: 22 Single-Frauen kämpfen ab dem 1. Februar 2017 um sein Herz. Zehn von ihnen hat RTL bereits vorgestellt. Mit dabei sind auch die amtierenden Miss München und Miss Nürnberg.

Das sind die neuen Bachelor-Kandidatinnen

Die 26-jährige Viola ist gebürtige Münchnerin und laut RTL eine echte Frohnatur. Wenn sie nicht gerade als Model vor der Kamera steht, reist die amtierende Miss München gerne. Denn auch wenn sie sich ihrer Heimatstadt sehr verbunden fühlt, lernt die Friseurmeisterin auch gerne neue Welten kennen. So liebt sie es, durch Südamerika zu reisen und zu tauchen. Viola ist für jeden Spaß zu haben und möchte auch den Bachelor zum Lachen bringen.

Auch Julia P. ist eine Miss: Die 21-jährige Stewardess aus Dormitz ist amtierende Miss Nürnberg. Bereits als Kind träumte sie davon, die Welt zu bereisen. Mit ihrem Beruf hat sie sich diesen Traum erfüllt. Jetzt fehlt ihr nur noch ein Traummann. Besonders sportlich muss der für Julia nicht sein, denn sie selbst hasst nichts mehr als Sport.

Wie Viola wohnt auch die 24 Jahre alte Alesa in der bayerischen Landeshauptstadt München. Die gebürtige Slowenin studiert Public Management und ist laut RTL eine "echte Powerfrau". Sie ist ein absoluter Familienmensch und deshalb so oft es geht in ihrer Heimat. Alesa ist seit drei Jahren Single und will sich endlich mal wieder verlieben - am liebsten in den Bachelor.

Bachelor 2017: Vier Kandidatinnen kommen aus Bayern

Julia F. ist die vierte Bayerin in der Runde. Die Musicaldarstellerin aus Regensburg ist seit Anfang des Jahres Single und hofft, beim Bachelor ihren Traummann kennenzulernen. Die 27-Jährige macht in ihrer Freizeit viel Sport und hat auch schon als Fitnesstrainerin gearbeitet. Julia ist herzlich und humorvoll und wird, wie RTL ankündigt, wohl ordentlich Schwung in die Mädelsrunde bringen.

Anna ist 24 und studiert BWL. Die Wolfsburgerin lebt wegen ihres Studiums zur Zeit in Magdgeburg und trifft sich in ihrer Freizeit am liebsten mit Freundinnen. Sie ist nach eigener Aussage ein Familienmensch und hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern und ihren beiden Schwestern. Anna ist seit einem Jahr Single und hat keine Angst, sich der Konkurrenz zu stellen.

Die 25-jährige Clea-Lacy ist in ihrem Job als Veranstaltungskoordinatorin und Ausbilderin die ganze Woche eingebunden. Die Halbbrasilianerin schaltet deshalb beim Spielen mit ihrer Nichte ab. Sie hofft, den "Bachelor 2017" mit ihrer Art zu überzeugen und freut sich auf interessante Gespräche mit ihm.

Die gelernte Industriekauffrau Erika kommt aus Geislingen und studiert zur Zeit Betriebswirtschaft. Ihr berufliches Ziel ist eine Führungsposition. Die junge Frau wirkt selbstbewusst und glaubt, dass viele Männer sich deshalb nicht trauen, sie anzusprechen. Die 25-Jährige ist seit zwei Jahren Single und sucht einen Mann, der sich mit ihr gemeinsam eine Zukunft aufbauen möchte.

Bachelor 2017: Einzeldates unter der Sonne Floridas

Fabienne, 25, kommt aus Hannover und ist Kosmetikerin. Ihr zweites Standbein sind Unterwäscheshootings, sogar im Playboy war sie schon abgelichtet. Ihr mit zahlreichen Tattoos und Piercings gezierter Körper ist also ihr Kapital. Den Bachelor möchte sie aber auch mit ihren inneren Werten überzeugen.

Die quirlige Deutsch-Türkin Inci ist 23 und lebt noch bei ihren Eltern. Dort hat sie ein eigenes Ankleidezimmer, denn ihr größtes Hobby ist Shoppen. Außerdem tanzt die Sport- und Fitnesskauffrau aus Auenwald leidenschaftlich gerne Zumba. Bisher hatte sie noch kein Glück mit den Männern. Vielleicht ändert sich das aber mit dem Bachelor.

Kattia ist 28 und arbeitet als Dolmetscherin in Kassel. Vor sechs Jahren zog es die gebürtige Kolumbianerin der Liebe wegen nach Deutschland, erst hier lernte sie die Sprache. Die Ehe ist zwar mittlerweile geschieden, die Südamerikanerin würde aber trotzdem gerne noch einmal heiraten und Kinder bekommen.

Sendetermin Bachelor 2017

Zusammen mit 12 weiteren Konkurrentinnen kämpfen die zehn Frauen unter der Sonne Floridas um den Bachelor. Welche der Kandidatinnen es schafft, sein Herz zu erobern, zeigt RTL immer mittwochs um 20.15 Uhr. kr