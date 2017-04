2017-05-01 07:14:00.0

Tatort #Faktenchecker: Münchner Polizei twitterte zum Tatort

Stimmt das alles, was im Tatort gezeigt wird? Die Polizei München lieferte live auf Twitter den Faktencheck zum aktuellen Münchner Tatort "Der Tod ist unser ganzes Leben".

Spätestens seit dem Amoklauf in München im Juli 2016 ist die Pressestelle der Münchner Polizei bundesweit bekannt. Damals fiel besonders Pressesprecher Marcus da Gloria Martins durch seine ruhige Art auf.

Auch auf der Wiesn liefern die Polizisten aus der Landeshauptstadt einen besonderen Service. Für die Polizeimeldungen verabschieden sich die Beamten einmal im Jahr von ihrem - sonst üblichem - Beamtendeutsch in ihren Meldungen und passen ihren Sprachstil an das Niveau des Oktoberfests an. Unter #Wiesnwache sind die Slapstick-Einlagen zu finden.

Tatort: Polizei München twitterte unter #Faktenchecker

Auch für die Münchner Tatorte kommt die Pressestelle der Polizei auf eine besondere Idee. Unter #Faktencheck twitterte die Polizei, ob das im Fernsehen Gezeigte wirklich etwas mit der Realität zu tun hat.

Auch am 30. April war die Pressestelle wohl wieder vor dem Fernseher versammelt. Fast im Minutentakt lassen die Beamten ihre Kommentare ab. Und das sah dann so aus:

#Faktenchecker: Kein Ermittler hat Bilder vom Tatort oder Verdächtigen zu Hause an der Pinnwand hängen (Datenschutz…und so…) #tatort — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 30. April 2017

#Faktenchecker: Wär schön,wenn Überwachungskameras immer so eine Qualität hätten.In Realität leider selten in HD #pixelgrütze #tatort — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 30. April 2017

Der Tatort "Der Tod ist unser ganzes Leben" ist die Fortsetzung des Münchner Tatorts "Die Wahrheit" von vor einem halben Jahr. Einschalten lohnte sich, glaubt man den Kritikern (➔ hier geht's zur Kritik).

Alle Tweets finden Sie hier:

