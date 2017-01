2017-01-24 15:12:41.0

SPD Sigmar Gabriel gibt auf - Martin Schulz wird Kanzlerkandidat

SPD-Chef Sigmar Gabriel kandidiert nicht für das Kanzleramt. Gleichzeitig schlägt er dafür den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz vor.

SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vor (→ unseren Kommentar lesen Sie hier). Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin.

Auf die Frage, warum er nicht gegen Merkel antreten werde, antwortet Gabriel in einem Gespräch mit dem Stern: "Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD."

Sigmar Gabriel will Außenminister werden

Außerdem gebe es private Gründe: "Heute bin ich wirklich ein glücklicher Mensch. Ob ich es auch wäre, wenn ich meine Familie noch weniger sehen würde als jetzt schon, weiß ich nicht."

Gabriel will also nicht Kanzler werden - stattdessen aber Außenminister. Als neue Wirtschaftsministerin soll in einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion morgen seine bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries vorgestellt werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen. dpa/AZ