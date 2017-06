2017-06-14 06:20:28.0

Champions-League-Rechte Kommentar: Für den Fußball könnte es gefährlich werden

Künftig ist die Champions League nur noch im Pay-TV zu sehen - zum Ärger von Fußball-Fans. Der Fußball könnte dadurch etwas von seiner Anziehungskraft verlieren. Von Florian Eisele

Jahrelang befanden sich die Fußball-Fans in Deutschland in einer komfortablen Position: Wer sich die Spiele der Champions League ansehen wollte, wurde von den öffentlich-rechtlichen Sendern beliefert. Richtig kostenlos ist zwar dieses Angebot noch nie gewesen, schließlich erheben ARD und ZDF Rundfunkgebühren in Höhe von 17,50 Euro pro Haushalt. Ab Sommer 2018 gilt jedoch: Wer die Königsklasse sehen will, muss zusätzlich zahlen (lesen Sie dazu: Champions League ab 2018 nur noch im Pay-TV).

Das ist in Spanien, Italien oder England schon längst Normalität. Dort wird mit deutlich höheren Summen hantiert: Alleine in Großbritannien schloss die Uefa jüngst einen Rekord-Vertrag ab. 1,38 Milliarden Euro zahlt BT Sports für drei Spielzeiten. Zum Vergleich: Etwa 50 Millionen Euro hat das ZDF pro Saison bislang für seine Übertragungsrechte gezahlt. Bei 70 Millionen stieg der Sender diesmal offenbar im Bieterwettstreit aus.

Das ist richtig so – schließlich muss mit dem Geld der Gebührenzahler verantwortungsvoll umgegangen werden. Das Milliardengeschäft Profi-Fußball weiter zu beschleunigen, gehört nicht zu den Aufgaben eines staatlichen Senders. Die gestrige Entscheidung passt aber in ein Gesamtbild: Schon die Übertragungsrechte an Olympia verschwanden zuletzt ins Pay-TV.

Den Sponsoren gefällt der Gang in das Pay-TV überhaupt nicht

Selbst Sky-Kunden bekommen nicht mehr alles zu sehen: Einige Spiele der Champions League werden exklusiv bei DAZN gezeigt, die Freitagspartien der Bundesliga überträgt ab Sommer der Sender Eurosport. Es ist ein gefährliches Spiel: Wenn der Fußball zum Luxusgut wird – verliert er dann etwas von seiner Anziehungskraft? Sponsoren missfällt es jedenfalls, wenn sie nicht mehr im Free-TV zu sehen sind.

