2017-06-26 13:43:31.0

FC Bayern Tom Starke: Weiter beim FC Bayern statt in der Bezirksliga

Es war als Scherz gedacht und sorgte für große Wellen: Bayern-Keeper Starke sollte zum FC Finsing in die Bezirksliga wechseln. Dennoch beendet der Keeper seine Karriere nicht ganz.

Geht Bayern-Torwart Tom Starke in die Bezirksliga? Eine Zeit lang sah das so aus. Grund war ein Facebook-Post des Bezirksligaaufsteigers FC Finsing. Der Verein aus dem oberbayerischen Landkreis Erding hatte am Samstag einen Post mit dem Titel "Torwartlegende für den FCF" abgesetzt. Darauf war Tom Starke mit Vertretern des Klubs zu sehen, wie er den vermeintlichen Vertrag unterschrieb. Demnach soll Starke bereits "zur Mannschaft an den Bierkönig" auf Mallorca gestoßen sein.

Was die Spekulationen noch weiter anheizte: Auch Starke selbst teilte das Bild auf seiner privaten Facebook-Seite und kommentierte es mit den Worten: "Jetzt ist es offiziell. Ich freue mich, Teil dieser großartigen Mannschaft zu werden..." Dazu würde passen: Der 36 Jahre alte Torwart, der zum Ende der vergangenen Saison noch bei der ersten Mannschaft der Bayern ausgeholfen hatte, hatte sein Ende als Profi-Kicker bereits bekannt gegeben. Stattdessen sollte er als Koordinator der Torwarttrainer im FC Bayern Campus arbeiten.

Dazu wären die Wege nicht weit gewesen: Das an München angrenzende Finsing liegt sogar noch im Münchner S-Bahn-Netz und wäre für Starke bequem zu erreichen gewesen. Mit dem Auto benötigt man von der Münchner Innenstadt etwa nur eine halbe Stunde nach Finsing.

Jetzt ist es offiziell. Ich freue mich, Teil dieser großartigen Mannschaft zu werden...💪😉 Posted by Tom Starke on Sonntag, 25. Juni 2017

Der Ex-Profi, der neben seinem Trainerjob noch in der Bezirksliga kickt? Hört sich alles gar nicht so unrealistisch an. Der Post des FCF ging deshalb auch innerhalb kurzer Zeit viral, sammelte über 1000 Likes und wurde von zahlreichen Medien aufgegriffen. Nun stellte sich jedoch heraus: Die vermeintliche Verpflichtung Starkes war nur ein Scherz gewesen. FC-Abteilungsleiter Thomas Gasda sagte dazu am Montag: "Starke wird nicht zu uns kommen, das Ganze war nur ein Witz. Wir hätten nie gedacht, dass es solche Wellen schlägt."

Was dahinter steckt: Starke und FC-Vorsitzender Dieter Heilmair verbindet eine Freundschaft, weswegen sich Starke offenbar auf den Spaß eingelassen hat. Statt auf Mallorca traf man sich am Gardasee. Und wer ganz genau hingeschaut hat, wusste ohnehin schon mehr: Auf dem Bild, das der FC Finsing bei Facebook gepostet hat, unterschreibt Starke statt auf einem Vertrag auf einer Speisekarte.

Ein Comeback bei Bayern? Starke räumt den Spind wieder ein

Aber gibt es für Tom Starke vielleicht doch noch einen Rückzug vom Rückzug? Wie der Keeper dem Kicker sagte, hat er seinen Spielerspind beim FC Bayern wieder eingeräumt, obwohl er eigentlich "nur" noch als Torwarttrainer arbeiten sollte. Die Erklärung: Die drei Torhüter des Rekordmeisters - Manuel Neuer, Sven Ulreich und der 17-jährige Christian Früchtl - sind derzeit alle angeschlagen.

Starke sagte dazu in dem Fachmagazin: "Der Verein hat darum gefragt, ob ich noch mal zur Verfügung stehen würde. Das war für mich selbstvertständlich. Der Klub hat mir so viel gegeben, da gebe ich gerne wieder was zurück. Viele werden sich wahrscheinlich wundern, dass ich am 1. Juli wieder auf dem Platz stehe." Dass er aber tatsächlich noch einmal in der Bundesliga ranmuss, glaubt Starke aber nicht: Bis zum Beginn der Bundesligasaison sei "das Thema durch". eisl

