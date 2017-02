2017-02-19 17:01:33.0

Abstiegskampf Für den FC Augsburg kann es schnell eng werden

Fünf Punkte beträgt der Abstand des FC Augsburg auf die Abstiegsplätze. Doch die Konkurrenten nähern sich mit großen Schritten. Die nächste Partie ist richtungsweisend. Von Florian Eisele

Die Bilanz des FC Augsburg unter Trainer Manuel Baum liest sich trotz der jüngsten 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen eigentlich ganz passabel: Aus den vergangenen sieben Spielen sprangen drei Siege heraus und ein Remis heraus, der Abstand auf den Relegationsplatz 16 beträgt fünf Punkte. Dennoch kann die akute Abstiegsgefahr schnell zurückkommen - denn die Konkurrenz nähert sich mit großen Schritten. Das Spiel am kommenden Wochenende gegen Darmstadt könnte richtungsweisend sein.

Beispiel Hamburger SV: Kaum einer hätte es für möglich gehalten, aber der Bundesliga-Dino hat zu großer Form zurückgefunden. Hätte Aaron Hunt gegen Freiburg den Elfmeter in der letzten Minute verwandelt, wäre es der vierte Sieg in Serie für die Mannschaft von Markus Gidsol gewesen. Der Lohn: Mit 20 Punkten rangiert der HSV auf Rang 14 nur vier Punkte hinter dem FC Augsburg.

ANZEIGE

Walpurgis hat Ingolstadt neues Leben eingehaucht

Beispiel FC Ingolstadt: Seitdem Trainer Maik Walpurgis das Ruder bei den Schanzern übernommen hat, läuft es dort: In elf Spielen gab es bereits fünf Siege. Die Ingolstädter, die die ersten zehn Spieltage sieglos blieben und wie der HSV schon abgeschrieben zu sein schienen, stehen zwar auf dem vorletzten Platz und haben sechs Punkte Rückstand auf den FCA. Doch nicht nur der 2:0-Sieg an diesem Wochenende in Frankfurt zeigt, dass es bei den Schanzern läuft. Schon zuvor hielten sie gegen den FC Bayern lange das 0:0, bevor die Münchner in den Schlussminuten zur Tore kamen.

Dazu kommt, dass auch Bremen (19 Punkte, Platz 16) mit dem 2:0-Sieg in Mainz den Negativlauf beendete. Weiterhin untendrin bleibt der VfL Wolfsburg nach dem 0:3 in Dortmund (22 Punkte, Platz 14).

Am kommenden Wochenende empfängt der Tabellenletzte Darmstadt 98 den FC Augsburg - und will die Mannschaft von Manuel Baum mit einem Sieg in den Abstiegsstrudel reißen. Für die Mannschaft von Trainer Torsten Frings, die mit 12 Punkten abgeschlagen am Tabellenende steht, ist ein Sieg fast schon Pflicht, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Dass die Lilien aber in der Lage sind, besondere Leistungen abzurufen, zeigten sie vor einer Woche beim Sieg gegen Borussia Dortmund.

Mehr zum FC Augsburg

Elf Zahlen zum 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga

FCA-Trainer Manuel Baum sucht nach der Balance

Daniel Baier: "Wir sind selbst schuld"

Leverkusen schlägt den FC Augsburg mit 3:1