2017-01-17 15:12:00.0

Politik Hansjörg Durz: Vor dem Jahr der Bewährung

Wie der Neusässer Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) seine Parteifreunde auf das Wahljahr 2017 einstimmt.

Vor einer großen Bewährungsprobe sieht der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) Staat und Gesellschaft. Durz stimmte beim Neujahrsempfang des CSU-Bundeswahlkreises Augsburg-Land in seiner Heimatstadt Neusäß laut einer Mitteilung rund 180 Menschen auf das Jahr 2017 ein, in dem der Bundestag neu gewählt wird. Zu seinem Wahlkreis gehören auch 16 von 24 Kommunen im Wittelsbacher Land.

Unter den Gästen im Foyer der Stadthalle waren der Vizepräsident des Deutschen Bundestages a.D. Eduard Oswald, Staatssekretär Johannes Hintersberger, die Landtagsabgeordneten und CSU-Kreisvorsitzenden Carolina Trautner und Peter Tomaschko, Landtagsabgeordneter Georg Winter sowie die Landräte Martin Sailer und Klaus Metzger, Kreisräte, Bürgermeister und Kommunalpolitiker aus den beiden Kreisen Augsburg sowie Aichach-Friedberg.

In seiner Rede sprach Durz von einer starken Polarisierung der Gesellschaft. „Die Folgen sind fatal, denn die Mitte ist die tragende Säule unserer Gesellschaft“, begründete Durz seine Einschätzung, weshalb er nach einem Jahr mit Terroranschlägen, anhaltenden Debatten um die innere Sicherheit und der Asyl- und Flüchtlingskrise die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts als oberste Priorität betrachtet.

Belange der Familien sollen Rolle spielen

Dass „postfaktisch“ zum Wort des Jahres gekürt wurde, stehe exemplarisch für das Misstrauen, mit den sogenannten Eliten und Medien begegnet werde. „Wie dringlich das Problem ist, zeigt das Phänomen der sogenannten ,fake News‘ – also die gezielte Verbreitung falscher Behauptungen in sozialen Netzwerken“, so Durz weiter. Ausführlich ging der Abgeordnete auf das Thema Asyl ein. Im vergangenen Jahr habe man Vieles erreicht und gerade das EU-Türkei-Abkommen habe dafür gesorgt, dass mittlerweile auch in der Region deutlich weniger Flüchtlinge ankämen. Dennoch seien weitere Schritte zur Begrenzung und Kontrolle und vor allem zum Vollzug von Abschiebungen unabdingbar, wenn man die Akzeptanz der eigenen Bevölkerung aufrechterhalten möchte. „Humanität, Begrenzung und Integration – wenn wir in diesem Dreiklang weiter arbeiten, dann erreichen wir in der Bevölkerung Akzeptanz und Vertrauen.“, sagte Durz mit Verweis auf den Kurs der CSU.

Neben der inneren Sicherheit müssten vor allem auch die Belange der Familien in der Politik eine wichtige Rolle spielen. Sie seien entscheidend für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Steuerliche Entlastung, Abbau der kalten Progression, Ausbau der Kinderbetreuung und Verbesserungen in der Pflege und Schaffung von Wohnraum nannte der CSU-Abgeordnete als Kernthemen seiner Partei. (AN)