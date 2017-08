2017-08-06 19:48:00.0

Polizeibericht Irrtum führt zu Unfall auf B300

Ein 63-Jähriger prallte mit seinem Auto in einen Lastwagen. Das ist passiert:

Die Aichacher Polizei verzeichnete am Wochenende mehrere Unfälle:

Unfall auf B300 Er war der Ansicht, dass sich dort ein Beschleunigungsstreifen befindet. Deshalb verursachte ein 63-Jähriger aus dem Raum Altomünster am Freitag kurz vor 17 Uhr auf der B300 an der Anschlussstelle Münchner Straße in Richtung Augsburg einen Unfall. Der Mann fuhr auf die Bundesstraße ein und prallte in einen Lastwagen, der in Richtung Dasing unterwegs war. Das Auto wurde gegen die Leitplanke gedrückt, die dabei verbogen wurde. Das Fahrzeug, das im Frontbereich erheblich beschädigt wurde, musste abgeschleppt werden. Am Anhänger des Lastwagens beträgt der Schaden etwa 500 Euro.

Motorrad übersehen Ein Traktorfahrer hat am Samstag gegen 11.30 Uhr in Rapperzell (Schiltberg) einen Motorradfahrer übersehen. Laut Polizei wollte er aus dem Schmiedberg in die schwer einsehbare Hauptstraße einbiegen. Dabei kontrollierte er mithilfe des Verkehrsspiegels und Anhalten, ob der Weg frei ist. Dennoch stieß er kurz nach dem Anfahren in ein Motorrad. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt Rund 1000 Euro. Eventuell könne der Spiegel noch besser eingestellt werden, um den Einblick zu verbessern, schreibt die Polizei im Pressebericht.

Auto überschlägt sich Leichte Verletzungen hat eine 28-Jährige erlitten, die am Samstag gegen 8.15 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verlor. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau auf der Kreisstraße zwischen Rehling und Aindling unterwegs. Aus Unachtsamkeit habe sie im Wald die Kontrolle über ihr Auto verloren und sich überschlagen, so die Polizei. Das Fahrzeug, an dem Totalschaden entstand,. blieb auf dem Dach liegen. (jca)