2017-05-24 17:10:18.0

Aichach-Friedberg Krisengipfel zur Landesausstellung

Weil die Oberwittelsbacher Burgkirche später fertig wird, wankt das Konzept für 2020. Nach einer Runde im Landratsamt äußern sich die Beteiligten zuversichtlich. Von Carmen Jung

Klappt es, die Bayerische Landesausstellung 2020 wie geplant in die Region zu holen? Zuletzt sah es ganz nach einer Zitterpartie aus. Das Hauptproblem ist, wie berichtet, die Tatsache, dass die Sanierung der Burgkirche im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach deutlich länger dauern wird als geplant. Nun scheinen sich allerdings Lösungen abzuzeichnen. Nach einem Treffen aller Beteiligten am Mittwoch im Landratsamt äußerte sich nicht nur Landrat Klaus Metzger positiv.

Die Burgkirche Oberwittelsbach war als historischer Schauplatz fest eingeplant für die Schau zum Thema „Die frühen Wittelsbacher“. Um die Austragung haben sich die Landkreise Aichach-Friedberg und Pfaffenhofen/Ilm gemeinsam beworben. Neben Oberwittelsbach sollen die Besucher das Wittelsbacher Schloss in Friedberg und die Benediktinerabtei Scheyern besichtigen können. Als bekannt wurde, dass zum einen die Burgkirche wohl erst nach 2020 fertig wird und zum anderen noch nicht klar ist, wie in Scheyern Klosterleben und Ausstellung zusammenpassen, geriet das Konzept ins Wanken (wir berichteten).

Deshalb kann das Treffen vom Mittwoch durchaus als Krisengipfel bezeichnet werden. Laut Pressemitteilung gab es im Fall Friedberg wenig Gesprächsbedarf. Über die Ausstellungsorte Oberwittelsbach und Scheyern hingegen wurde laut Pressesprecher Wolfgang Müller intensiv diskutiert. Das Ergebnis sind nun „mehrere vielversprechende Optionen“. Weitere Details wollte Müller nicht nennen, um nichts zu „zerreden“. Denn in den nächsten Wochen werde erst vor Ort mit den Beteiligten geklärt, ob die Ideen realisierbar sind. Dann sollen die Details für den nötigen Vertrag zur Landesausstellung fixiert werden. Sicher ist: Es wird an allen drei Orten festgehalten, wobei in Aichach Alternativen zu Oberwittelsbach geprüft werden sollen.

Der Landrat äußerte sich nach dem Treffen zuversichtlich. Es sei notwendig gewesen, um einen einheitlichen Informationsstand herzustellen „und die nicht vorherzusehenden Schwierigkeiten zu lösen“. Sein Fazit: „Das Gespräch verlief ausgesprochen konstruktiv, weil alle Beteiligten hier in der Region die Landesausstellung 2020 an den Originalschauplätzen zeigen möchten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass uns dies auch gelingen wird.“

Ähnlich äußert sich auch Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann: „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Landesausstellung wie geplant stattfinden wird und Aichach dabei eine angemessene Rolle spielen wird.“ Nachdem keine Garantien für die Fertigstellung der Burgkirche bis Ende 2019 abgegeben werden könnten, habe man mögliche Variationen geprüft. Diese seien aber aktuell noch nicht spruchreif. Wird diese Zuversicht im Haus der Bayerischen Geschichte, das die Landesausstellung organisiert, geteilt? Pressesprecherin Andrea Rüth lehnte eine aktuelle Stellungnahme ab. Solange der Prozess nicht abgeschlossen sei, „können wir uns dazu nicht äußern“.

Schon in wenigen Wochen soll es Ergebnisse geben. „Ziemlich flott“ will man laut Wolfgang Müller die Möglichkeiten prüfen. Der Aichacher Bürgermeister zweifelt indes nicht. Die Stadt sehe absolut die Chance, sich als Wiege und Namensgeber der Wittelsbacher zu positionieren, betont Habermann.

An der Runde nahmen außerdem Friedberg Bürgermeister Roland Eichmann (Friedberg), CSU-Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko sowie Vertreter der Benediktinerabtei Scheyern, des Hauses der Geschichte, des Staatlichen Bauamts Augsburg und des Landratsamtes teil. (mit gth)