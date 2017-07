2017-07-13 16:07:00.0

Aichach Überfall auf Feinkostladen: 16-Jährige sitzen in U-Haft

Polizeibeamte haben am Donnerstag zwei 16-Jährige festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Sie sollen ein Feinkostgeschäft in Aichach überfallen haben. Von Nicole Simüller und Claudia Bammer

Die Polizei hat die Täter gefasst, die vor einer Woche ein Feinkostgeschäft in Aichach überfallen haben sollen. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um zwei 16-Jährige. Foto: Alexander Kaya