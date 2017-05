2017-05-05 19:33:00.0

Polizei Unfall auf B300 bei Kühbach: Mutter und Sohn schwer verletzt

Beim Auffahren auf die Bundesstraße bei Kühbach-Süd übersieht 49-jährige Autofahrerin einen Lastwagen. Die Bundesstraße ist vier Stunden lang komplett gesperrt.

Bei einem bei einem Verkehrsunfall auf der B300 sind bei Kühbach eine Autofahrerin und ihr Kind schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben fuhr die 49-Jährige am Donnerstag gegen 17 Uhr an der Auffahrt Kühbach-Süd auf die Bundesstraße in Richtung Ingolstadt. Sie übersah dabei einen Lastwagen, der in Richtung Süden unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und ihr elfjähriger Sohn im Auto eingeklemmt. Feuerwehrleute aus Aichach, Gachenbach und Kühbach befreiten sie. Beide mussten mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Beifahrerin des Lastwagenfahrers wurde mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20000 Euro. Die B300 blieb mehrere Stunden komplett gesperrt. (jasa)