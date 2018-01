2018-01-17 11:35:00.0

Neujahrsempfang Zwei große Bauprojekte sollen heuer beginnen

In Inchenhofen blickt Bürgermeister Karl Metzger auf 2017 zurück und auf Kommendes voraus. Von Claudia Mokosch

Die Garde der Faschingsgesellschaft von Zell ohne See trat beim Neujahrsempfang in Inchenhofen auf.

Als Bürgermeister Karl Metzger die Ehrengäste zum Neujahresempfang zum ersten Mal in der Aula der Schule in Inchenhofen begrüßte, waren darunter überraschenderweise auch der Präsident und Ehrenpräsident der Faschingsgesellschaft von Zell ohne See aus Griesbeckerzell (Stadt Aichach).

Mit den Worten des Schriftstellers Werner Schlierf verwies Metzger auf den stürmischen, energiegeladenen Beginn jedes Jahres, der sich stetig auf ein langsames Ende desselben zubewege. Wenn auch nicht alle Projekte, wie beispielsweise der Breitbandausbau, im vergangenen Jahr rund liefen, so können die Inchenhofener mit einem Schuldenstand von null Euro mehr als zufrieden sein, so Metzger. Neben diversen Straßenbauprojekten in den Ortsteilen stehen der Bau des Feuerwehrgerätehauses und die Planungen für die neue Kläranlage, die zusammen mit dem Markt Kühbach verwirklicht werden soll, im Vordergrund. Für beide Bauprojekte ist momentan ein Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte vorgesehen.

Auch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen steht nach wie vor auf der Agenda. Außerdem bleibt das Gerüst an der Grundschule noch solange stehen, bis der zweite Rettungsweg fertig ist. Für die kommunale Grundaufgabe – die Versorgung mit Wasser – sind ein neues Pumpenhaus sowie neue Leitungen notwendig.

Mit einem Ausblick in die Wirren der großen Politik am Beispiel der momentan stark diskutierten Straßenausbaubeitragssatzung und sanfter Kritik am großen politischen Geschehen sowie dem Bürokratieaufwand, den dieses manchmal verursacht, endete die Vorstellung der kommunalen Projekte fürs neue Jahr. Musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang von den Jungmusikanten des Musikvereins Hollenbach-Inchenhofen unter der Leitung von Peter Sedlmeyr.

Nach der Neujahrs-Rede von Bürgermeister Metzger und den Ehrungen für besondere Verdienste im Ehrenamt (eigener Bericht) überraschte die Zeller Garde die Versammelten mit einem spontanen Auftritt. Spontan vor allem deshalb, weil die Einladung erst gegen 22 Uhr am Tag vorher auf dem Inchenhofener Schützenball von Metzger ausgesprochen worden war. Deshalb reiste das Prinzenpaar aus Zell ohne See auch mit einem etwas dezimierten Hofstaat an. Den Darbietungen selbst, die unter dem Motto „Welt der Musicals“ standen, tat dies keinen Abbruch und die Stimmung bei den Zuschauern war gut. Metzger fungierte wie am Abend zuvor bereits als Fahnenträger, durfte sich die Show aber dieses Mal auch als Zuschauer ansehen.

Anschließend ging die Veranstaltung in den geselligen Teil über und alle Gäste konnten sich am vom Frauenbund Inchenhofen vorbereiteten Buffet bedienen. Rosi Märdauer und Andreas Lohner waren in der Vorbereitung und beim Ausschank tatkräftige Unterstützer, weshalb der Bürgermeister allen Helfern und Mitorganisatoren dankte.