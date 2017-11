2017-11-21 01:33:00.0

Abstimmung AN-Sportler des Monats: Bachhuber knapp in Führung

Speedwayfahrer aus Obergriesbach führt vor Fußballer Serhat Örnek und Pistolenschütze Sebastian Hammer. So machen Sie mit. Von Sebastian Richly

Endspurt bei der Wahl zum Sportler des Monats Oktober der Aichacher Nachrichten. Noch bis Donnerstag haben Sie Zeit, Ihre Stimme für Ihren Favoriten im Internet, am Telefon und per SMS abzugeben. Zur Wahl stehen Fußballer Serhat Örnek (Aichach), Speedwayfahrer Erik Bachhuber (Obergriesbach) und Pistolenschütze Sebastian Hammer (Schönbach). Bislang liegen die Nominierten eng beieinander. Gesternabend lag der 14-jährige Erik Bachhuber in der Gesamtwertung der drei Abstimmungskanäle vorne. Gefolgt von Fußballer Serhat Örnek, der für den VfL Ecknach auf Torejagd geht und Pistolenschütze Sebastian Hammer, der für Grüne Eiche Schönbach am Schießstand steht.

Obwohl schon viele Stimmen abgegeben wurden, ist noch lange nichts entschieden, denn vor allem in den Kanälen Internet und SMS geht es spannend zu. Einiges tun kann sich aber auch noch bei der Telefon-Abstimmung. Dort liegt Erik Bachhuber vorne. Schon mit etwas Abstand kommen Serhat Örnek und Sebastian Hammer. Bei der SMS-Abstimmung dagegen liegt Hammer vorne. Knapp dahinter folgen Bachhuber und Örnek. Und online stellt sich die Lage nochmals anders dar. Hier hat Serhat Örnek die Nase vorne, knapp vor Erik Bachhuber. Sebastian Hammer folgt auf Rang drei.

Alle drei Teilnehmer hätten den Sieg verdient, zeigte das Trio doch außergewöhnliche Leistungen. Der 22-Jährige Sebastian Hammer gewann die Gaumeisterschaft der Pistolenschützen. Fußballer Serhat Örnek, ebenfalls 22 Jahre alt, schoss den VfL Ecknach mit seinen Toren von Erfolg zu Erfolg. Der 14-jährige Erik Bachhuber holte sich zum zweiten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft in seiner Altersklasse.

Der Endspurt hat begonnen. Noch ist bei der Wahl nichts entschieden.

Abschlussstark: Fußballer Serhat Örnek

Die Bezirksliga-Fußballer des VfL Ecknach befinden sich derzeit im Höhenflug. Mit dafür verantwortlich ist Offensivspieler Serhat Örnek. Der 22-Jährige steht stellvertretend für die Entwicklung der Ecknacher. Anfangs tat sich der Aufsteiger in der höheren Klasse noch schwer, mittlerweile ist er voll angekommen. Das gilt auch für Örnek – zehn seiner insgesamt 14 Saisontore schoss der Mittelfeldspieler im Oktober. Neben seinem Abschluss zeichnen den Groß- und Außenhandelskaufmann seine Schnelligkeit und gute Technik aus. Auch bei Freistößen ist er brandgefährlich. Trotz seines jungen Alters übernimmt Örnek bereits bei Strafstößen die Verantwortung. Angefangen hat er mit vier Jahren beim BC Aichach. Seit 2014 spielt der Torjäger für den VfL Ecknach. Schon im Vorjahr erzielte er die meisten Treffer und war maßgeblich an der Meisterschaft beteiligt.

Furchtlos: Speedwayfahrer Erik Bachhuber

Anfang Oktober hat es Erik Bachhuber erneut geschafft. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Nachwuchs-Motorsportler Deutscher Meister im Speedwayfahren in seiner Altersklasse. In Güstrow war der 14-Jährige beim Tagesfinale nicht zu bremsen und entschied alle fünf Durchgänge für sich. Schon zuvor landete er in 25 Saison-Rennen ganz oben auf dem Treppchen. Einmal wurde Bachhuber Zweiter, ansonsten stand er immer ganz oben auf dem Podest. Hinzu kommen ein sechster Platz bei der Europameisterschaft in Polen und Platz vier bei der Weltmeisterschaft in Südfrankreich. Das besondere: Der Obergriesbacher fährt erst seit rund zwei Jahren Rennen. Der Mittelschüler ist aber nicht nur auf der Strecke top, sondern kennt sich auch mit seiner 22 PS starken Maschine, die ohne Bremsen auskommt, aus. Nach den Hausaufgaben schraubt er häufig an seinem Motorrad herum.

Treffsicher: Pistolenschütze Sebastian Hammer

Kaum zu stoppen ist derzeit Luftpistolenschütze Sebastian Hammer von Grüne Eiche Schönbach. Der 22-Jährige holte sich im Oktober den Gaumeistertitel. Schon im Vorfinale belegte Hammer Platz eins. Mit 233,7 Ringen lag er auch im Finale klar vorne. Und auch im Rundenwettkampf gehört der Industriemechaniker, der seit neun Jahren die Disziplin ausübt, im Schützengau Aichach zu den besten Pistolenschützen. In der Gauoberliga, der höchsten Pistolen-Klasse auf Gauebene, liegt er mit einem Ringdurchschnitt von 365,8 ligaweit auf Platz eins. Mit 373 Ringen erzielte er zudem die zweithöchste Anzahl aller Schützen. Auch dank Hammer liegt das Team aus Schönbach an der Tabellenspitze. Bei den Landkreismeisterschaften mit den Bestschützen aus den Gauen Aichach, Pöttmes-Neuburg, Friedberg und Altomünster holte sich der Nachwuchsschütze den Titel im Jugendbereich.

So stimmen Sie ab!

Sie entscheiden, wer AN-Sportler des

Monats Oktober wird. Die Abstimmung läuft bis Donnerstag, 23. November, 12 Uhr. Sie können per Telefon, SMS und im Internet abstimmen. Alle drei Methoden werden unabhängig voneinander ausgewertet, danach werden die drei Einzelergebnisse zusammengezählt. So soll ein möglicher Betrug erschwert werden.

Telefon

Sie können Ihre Stimme abgeben unter der Nummer

01375/80 80 54-01 für Örnek

01375/80 80 54-02 für Bachhuber

01375/80 80 54-03 für Hammer

Ein Anruf kostet 14 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

(Abweichende Gebühren bei Anrufen vom Mobiltelefon sind dabei möglich.)

SMS

Oder Sie schicken uns eine SMS mit folgendem Inhalt:

Zeitung AN 01 für Örnek

Zeitung AN 02 für Bachhuber

Zeitung AN 03 für Hammer

- jeweils an die Nummer 4 20 20.

Der SMS-Versand erfolgt zu Ihren re-

gulären SMS-Tarifen.

Internet

Sie können Ihre Stimme auch im Internet abgeben unter

www.aichacher-nachrichten.de

Einfach das Vorschaubild anklicken, dann das Foto des von Ihnen ausgesuchten Sportlers auswählen, die kurzen Anweisungen befolgen und dann auf „Abstimmen“ klicken.