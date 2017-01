2017-01-25 09:59:00.0

Basketball Aufstieg rückt für Aichach in weite Ferne

Die TSV-Korbjäger unterliegen in Oberstdorf nach Verlängerung denkbar knapp und rutschen in der Tabelle auf Platz vier. Die Ausfälle schmerzen und die Fouls kosten den Sieg. Von Sebastian Richly

Als Aichachs Konstantin Dwaliawili zwei Sekunden vor dem Ende von der Mittellinie auf den Korb wirft, schauen alle Spieler in Oberstdorf gebannt zu. Es ist ein verzweifelter Wurf, denn in Verlängerung liegen die Basketballer des TSV Aichach mit 72:73 zurück. Der Wurf verfehlt sein Ziel. Die Paarstädter verlieren und fallen in der Tabelle auf Rang vier der Bezirksliga zurück.

Noch schlimmer: Der Aufstieg rückt dadurch in weite Ferne. Zwar beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten Buchloe nur zwei Punkte, doch die Allgäuer haben noch zwei Spiele in der Hinterhand. Am 12. Februar kommt es dann in Aichach zum direkten Duell. Selbst bei einem Sieg sind die Paarstädter dann auf Schützenhilfe angewiesen.

Dabei fing die Partie in Oberstdorf für die Gäste vielversprechend an. Schnell lagen die Paarstädter mit 9:4 in Front, doch mit einem 0:19- Lauf machten sie sich die gute Ausgangsposition zunichte. Nach ausgeglichenem zweiten Viertel, nach dem es mit 36:31 für Oberstdorf in die Kabinen ging, konnte sich auch in Durchgang drei kein Team absetzen (46:47). Im Schlussviertel sah dann alles nach einem Sieg für die Aichacher aus. Zwei Minuten vor Schluss hatten die Gäste zehn Zähler Vorsprung, doch dann starteten die Hausherren ihre Aufholjagd. Zwei Dreier und ein Freiwurf brachten das 62:62 – Verlängerung. Aichachs Trainer Marius Stancu hatte damit nicht mehr wirklich gerechnet: „Wir haben in der Verteidigung Probleme bekommen, waren zu weit weg und haben einfach zu viele Fehler gemacht.“

Erschwerend kam hinzu, dass Anton Oksche mit fünf Fouls nach 38 Minuten vom Feld musste und auch Neuzugang Yevgeniy schon früh mit vier Fouls vorbelastet war: „Dann wird es schwer, gut zu verteidigen“, so Stancu. In der ausgeglichenen Verlängerung lag Aichach kurz vor Schluss mit einem Punkt vorne, doch ein Foul brachte den Gastgebern zwei Freiwürfe und damit den Sieg. Trotz der Niederlage will Stancu seinem Team keinen Vorwurf machen: „Die Jungs haben alles gegeben und vollen Einsatz gezeigt. Wir hätten den Sieg verdient gehabt.“ Dennoch schwingt beim Coach ein wenig Enttäuschung mit: „Der Aufstieg ist jetzt ganz weit weg. Eigentlich war das unser Ziel.“

Stancu räumt ein, dass die personelle Situation nicht einfach sei: „Wir müssen jedes Spiel mit einer anderen Aufstellung ran. Das ist nicht gerade optimal.“ In Oberstdorf fehlten Adrian Winkler, Paul Klobe und der gesperrte Henoch Nya-Ekombo. Dennoch bleibt der Coach optimistisch: „Wir geben weiter Gas und lassen uns nicht unterkriegen. Eine Niederlage kann das Team auch zusammenschweißen.“ Hoffentlich schon bald, denn am Sonntag steht die nächste Aufgabe im Pokal an. Die Aichacher empfangen um 17 Uhr den Bezirksoberligisten Kaufbeuren im Viertelfinale.

TSV Aichach Dwaliawili (29 Punkte), Eberlein (23), Kolb (7), Pilipenko (6), D. Stancu (3), Oksche (2), Ngome (2)