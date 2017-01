2017-01-13 12:24:00.0

Handball „Das ist eine Katastrophe für unseren Sport“

Die Weltmeisterschaft in Frankreich ist nicht im Fernsehen, sondern nur im Internet zu sehen. Wie die Sportler aus dem Landkreis die Entscheidung beurteilen. Von Sebastian Richly

Wenn am heutigen Freitag die deutsche Nationalmannschaft das erste Mal bei der Handball-Weltmeisterschaft in Frankreich gegen Ungarn antritt, werden die Bildschirme der Handballfans in Deutschland größtenteils dunkel bleiben. Und das wird auch so sein, wenn das deutsche Team – immerhin amtierender Europameister und Olympiadritter – in die K.-o.-Phase einziehen sollte. Nur im Internet, über den Anbieter handball.dkb.de, wird es bewegte Bilder von den Spielen geben. Der Grund ist, dass der katarische Senderechte-Inhaber beIN Media Group sich nicht mit den deutschen Sendern einigen konnte.

Der Frust bei den deutschen Handballfans ist entsprechend – natürlich auch der bei den Protagonisten im Landkreis Aichach-Friedberg. Auch Udo Mesch, Trainer der Männermannschaft des TSV Aichach, ist verärgert: „Das ist eine Katastrophe für unseren Sport. Ich habe das Gefühl, dass nur noch Fußball im Fernsehen gezeigt wird. Da hätte die Politik sicher was dagegen getan.“ Nichtsdestotrotz wird der Handballfachmann die Weltmeisterschaft verfolgen. Nur diesmal am Laptop oder PC und nicht vor dem Fernseher. „Am liebsten schaue ich mir die Spiele alleine an. Als Trainer hat man seinen eigenen Blickwinkel, und ich glaube nicht, dass die Spieler meine Kommentare dazu hören möchten“, erzählt Mesch. Positiv findet er die Einführung des Videobeweises. Erstmals wird eine Kameratechnik eingesetzt, die zweifelsfrei zeigt, ob ein Ball hinter der Torlinie ist oder eben nicht. „Das ist eine Entlastung der Schiedsrichter. Die Unterbrechung ist kurz, deshalb finde ich das sinnvoll.“

ANZEIGE

Training oder Handball-WM?

Am Samstag beginnt für die Schützlinge von Udo Mesch die Rückrunde in der Bezirksoberliga. Erkenntnisse erhofft sich der Übungsleiter von der WM für die kommenden Spiele eher weniger: „Das sind zwei paar Schuhe und nicht vergleichbar. Nur bei Regeländerungen kann man sich etwas abschauen.“ Wenn man denn die Spiele überhaupt anschauen kann. Dabei könnte den Paarstädtern nicht nur eine schlechte Internetverbindung im Weg stehen, sondern auch das eigene Training. „Das ist wichtiger als die Weltmeisterschaft. Die Spiele kann man auch aufzeichnen“, so Mesch, der aber hinzufügt: „Ab der heißen Phase können die Jungs mich schon fragen, vielleicht lasse ich mit mir reden.“

Für den Aichacher Trainer ist Frankreich der Topfavorit auf den Titel: „Sie sind nicht mehr die Jüngsten, aber mit dem Heimpublikum im Rücken sind sie nur schwer zu schlagen.“ Neben dem Gastgeber traut Mesch auch Olympiasieger Dänemark und der deutschen Mannschaft den Titel zu: „Seit Jahren hat Deutschland endlich wieder mehr Breite in der Weltspitze. So können auch verletzungsbedingte Ausfälle kompensiert werden, wie bei der EM.“ Mesch hofft in jedem Fall auf spannende Spiele. Ein deutscher Sieg wäre laut dem Trainer des TSV für den Sport förderlich: „Es kommt immer darauf an, was die Verbände und Vereine draus machen.“ Nach dem deutschen EM-Triumph im vergangenen Jahr sei das Interesse am Handball beim TSV Aichach in jedem Fall gestiegen. „Dann wäre es umso trauriger, wenn die breite Masse einen möglichen Erfolg in Frankreich nicht miterleben könnte.“

Die Handballfans finden es schade

Mitfiebern wird in jedem Fall Tini Wonnenberg, ihres Zeichens Spielerin bei den Frauen des TSV Aichach. Sie drückt ebenfalls den „Bad Boys“, so lautet der Spitzname der deutschen Handball-Nationalmannschaft, die Daumen. Auch sie ist enttäuscht über die gescheiterten Verhandlungen mit dem Rechteinhaber. „Das ist sehr, sehr schade. So wird Handball in gewisser zur Randsportart gemacht, die sie nicht annähernd ist. Bei der EM haben die deutschen Spieler viele Menschen in Deutschland begeistert und jetzt so etwas.“ Wonnenberg wird die Weltmeisterschaft im Kreise der Familie verfolgen, gemeinsam mit Ehemann Thomas, der bei den Männern des TSV im Kasten steht.

Die erfahrene Spielerin weiß, um die Bedeutung eines solchen Großereignisses: „Wenn die Deutschen weit kommen, reden viele im Bekanntenkreis darüber, auch diejenigen, die nicht so viel mit dem Sport zu tun haben.“ Beim TSV Aichach seien gerade nach dem EM-Titel viele Kinder im Training vorbeigekommen, um die Sportart kennenzulernen.(mit pkl)