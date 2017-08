2017-08-11 20:19:00.0

Fußball-Bezirksliga Ecknach bleibt trotz Erfolgen auf dem Boden

In Donaumünster muss der VfL umbauen.

Eitel Sonnenschein herrscht momentan beim VfL Ecknach. Nach zwei Spielen steht man mit vier Punkten in der Tabelle auf Platz drei. Fußballchef Johannes Erbe ist vor allem aufgrund des Remis gegen Meitingen stolz auf seine Truppe, weiß die Situation aber einzuordnen. „Natürlich waren die Meitinger etwas stärker, aber ich glaube, die Punktetrennung geht über die gesamte Spielzeit in Ordnung. Jetzt ist es wichtig, die Euphorie mitzunehmen, aber gleichzeitig nicht abzuheben.“

Als eine schwere Auswärtshürde wird im Ecknacher Lager der nächste Gegner SV Donaumünster-Erlingshausen eingeschätzt. Trainer Florian Fischer erwartet einen unangenehmen Gegner. Der Mitaufsteiger zeichnet sich durch körperliche Robustheit aus, vor allem bei Standards muss sich der VfL in Acht nehmen. Gegen Spitzenreiter Gersthofen erzielten die Donaumünsterer nach einer Ecke die Führung.

Nicht optimal also, dass der VfL umstellen muss. Abwehrspieler Oliver Mühlberger fällt mit einer Hüftprellung aus. Andreas Manhard und Elias Sultani sind im Urlaub. Hinzu kommen noch die Langzeitverletzten Fabian Ettinger und Jonas Arendt. Trainer Mario Schmidt freut sich dennoch auf den Doppelspieltag (am Dienstag zu Hause gegen Gersthofen) „Wir lassen uns auch durch Rückschläge nicht aus der Bahn werfen. Trotzdem dürfen wir kein Prozent nachlassen.“ Der Fanbus fährt um 13.30 Uhr am VfL-Sportheim ab. Freie Plätze sind noch vorhanden. (AN)