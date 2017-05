2017-05-27 20:36:00.0

Fußball-A-Klasse Nöbel und seine Umstellungen

FC Laimering-Rieden will auch nach dem Klassenerhalt weiter punkten.

Ohne Entscheidungswert werden die beiden letzten Spieltage in der A-Klasse Aichach verlaufen. Als Meister steht der BC Aresing fest. Nach zwei Jahren Abstinenz kehrt die Flicker-Truppe zurück in die Kreisklasse. 19 Siege konnten die Gelb-Schwarzen bisher einfahren.

Zuletzt machte man beim 2:1-Sieg bei den Sportfreunden Friedberg den Deckel drauf. Weiterhin warten muss das heimische Publikum auf den frischgebackenen Meister. Der ist am Sonntag erneut auf Reisen und tritt am Römerweg in Adelzhausen an. Dort gilt es die Wunden zu lecken, denn der Klassenverbleib konnte nicht realisiert werden. Mit einer hohen 2:6-Klatsche gegen den TSV Weilach wurde der Abstieg besiegelt und die Straßer-Truppe folgt dem TSV Mühlhausen, der den letzten Platz einnimmt, zurück in die B-Klasse.

ANZEIGE

Eingetütet hat dagegen der FC Laimering/Rieden den Klassenerhalt. Auch in der kommenden Spielrunde wird der FCL in seinem Jubiläumsjahr – im Sommer feiern die Blauen in 40-jähriges Bestehen – in der A-Klasse vertreten sein. Das sah nach der Hinrunde nicht so aus. Mit beängstigenden neun Punkten überwinterte der FCL. Man trennte sich von Urgestein Peter Fiehl und holte mit Thomas Nöbel einen erfahrenen Spielertrainer, dessen Qualitäten obendrein noch im gegnerischen Strafraum liegen. Der torgefährliche Angreifer sorgte für den frischen Wind beim FCL, der nach der Winterpause bisher 19 Punkte eingefahren hat. Nach dem Motto „Mission erfüllt“ will der 32-Jährige nun die letzten Spiele ohne Druck angehen. „Wir wollen mit viel Spaß unsere Aufgaben bewältigen“ so Nöbel. „Alle haben verstanden, dass es nur miteinander geht.“ Mit einer flachen Dreierkette und mit drei Stürmern hat er im Team Umstellungen vorgenommen, die dann gefruchtet haben. Das Spiel wurde in die Breite verlegt: „Dadurch konnten wir unsere Stärken einbringen“, sagt Nöbel. Zudem habe Stefan Rösele mit viel Übersicht das Spiel aus der Defensive aufgebaut. „Das hat unserem Spiel gutgetan.“ Doch der Spielertrainer blickt schon voraus und nennt ein Ziel: „Wir wollen eine derart verkorkste Hinrunde unbedingt vermeiden.“ Zunächst gilt es aber nun die restlichen Spiele positiv zu gestalten und die Kaderplanung für die kommende Saison nach vorne zu treiben. „Wir sind in Gesprächen und haben natürlich nun bessere Optionen“, so Nöbel. (r.r)