2017-01-21 06:00:00.0

Basketball Paarstädter im Allgäu gefordert

Die Korbjäger des TSV Aichach haben in Oberstdorf eine Pflichtaufgabe. Der Gegner ist bestens bekannt, auf der Ersatzbank ist jede Menge Platz. Von Sebastian Richly

Wenn die Basketballer des TSV Aichach am Samstag um 18 Uhr zu Gast beim TSV Oberstdorf sind, wird es auf der Bank von Trainer Marius Stancu recht einsam.

Die Aichacher Korbjäger werden aufgrund von beruflichen Ausfällen nur sechs oder sieben Spieler beim Auswärtsspiel im Allgäu stellen können. Für den Coach aber kein Problem: „Die Jungs sind erfahren genug, um mit der Situation umzugehen. Ich bin optimistisch.“ Das liegt auch daran, dass die Paarstädter den Gegner in dieser Saison bereits zweimal geschlagen haben. Sowohl im Pokal als auch in der Bezirksliga gab es klare Erfolge.

ANZEIGE

Stancu kennt also den Gegner: „Oberstdorf hat viele große Spieler. Wir müssen also schnell spielen und unsere Würfe treffen.“ Froh ist der Coach, dass Neuzugang Yevgeniy Filipenko wieder mit dabei ist. Der zwei Meter große Center soll unter den Körben arbeiten und Anton Oksche entlasten: „ Das ist ein Vorteil, denn dann muss er weniger Fouls machen“, so Stancu.