2017-12-13 00:06:02.0

Tischtennis TSV ohne Chance

Aichach I unterliegt Tabellenführer

Erwartungsgemäß ein schweres Spiel hatte Aichachs erstes Tischtennisteam in der zweiten Bezirksliga Nord gegen den TSV Königsbrunn II. Gegen den noch verlustpunktfreien Tabellenführer stand am Ende eine 1:9-Niederlage. Den Ehrenpunkt für Aichach holte Willi Schablas. Mit 5:11-Punkten liegen die Paarstädter auf dem 9. Tabellenplatz, der den Abstieg bedeuten würde. Da gleich mehrere Teams nur knapp vor Aichach liegen, besteht jedoch durchaus Hoffnung. Am Freitag empfängt Aichach zum Abschluss der Vorrunde den TTC Langweid. Langweid liegt als Konkurrent im Abstiegskampf punktgleich lediglich einen Rang vor Aichach. Spielbeginn: 20.15 Uhr in der Edith-Stein-Turnhalle.

Einen wichtigen Sieg konnte die zweite Herrenmannschaft in der 1. Kreisliga einfahren. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge sind die Paarstädter mehr und mehr in Abstiegsnöte geraten. Durch den 9:3-Erfolg gegen Schlusslicht DJK Augsburg Nord II haben sich die Paarstädter nun etwas Luft verschafft und liegen auf dem 8. Tabellenplatz. Aichach gelang nach Doppelsiegen von Pablo Löw/Christian Berger sowie Markus Lingenfelser/Michael Kratzer ein guter Start. Lediglich Bektas Aydogan/Gerhard Kögl mussten sich gegen das Spitzendoppel aus Augsburg geschlagen geben. Nach Siegen von Berger, Löw und Kögl zog das Aichacher Team entscheidend davon. Eine Niederlage von Aydogan brachte den zweiten Punkt für Augsburg. Da im weiteren Verlauf lediglich noch eine Niederlage von Berger zu Buche stand, und Kratzer, Lingenfelser, Löw und Aydogan ihre Spiele gewannen, stand das Endresultat fest.

Mit 2:9 unterlag die Dritte im Lokalderby gegen den TSV Kühbach. Aufgrund der parallel stattfindenden Partien der ersten und zweiten Herrenmannschaft, trat das Aichacher Team mit einigen Ersatzspielern an. Punkte für Aichach: Erich Pecher/Christoph Czok, Czok im Einzel. (chrb)