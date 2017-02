2017-02-26 08:00:00.0

Stadtteilkonzept Haunstetten: Wie das Zentrum attraktiver werden soll

Seit Jahren gibt es Diskussionen wie das Stadtteilzentrum aufgewertet werden kann. Aktuell gibt es mehrere Projekte die dazu beitragen könnten. Von Christian Mühlhause

Seit Jahren gibt es in Haunstetten Diskussionen, wie das Stadtteilzentrum belebt werden kann. Die Stadtverwaltung versucht diesen Prozess durch ein Einzelhandelskonzept zu unterstützen. Im Zentrum der Bemühungen steht der Bereich Hofackerstraße, Tattenbachstraße, Landsberger Straße und Inninger Straße.

Ausgangssituation „Haunstetten hat gegenüber anderen Stadtteilen wie Göggingen oder Pfersee den Nachteil, dass das Stadtteilzentrum nicht so kompakt ist. Dennoch ist es eine gefragte Lage, aufgrund der dort ansässigen Arbeitgeber und der Einkommensstruktur der Kunden“, sagt Stephan Mayr. Er ist bei der Wirtschaftsförderung der Stadt für die Koordination in den Stadtteilen zuständig. Die Situation sei nicht so schlecht, wie sie teilweise dargestellt werde. „Natürlich denkt jeder zuerst an Geschäfte, aber zu einem funktionierenden Stadtteilzentrum gehört mehr, unter anderem Ärzte, Friseure und Gastronomie“, sagt Mayr.

ANZEIGE

Landsberger Straße Auch sonst passiere derzeit einiges, was zu einer Aufwertung führen werde, verweist der Mitarbeiter der Stadtförderung. Das gelte beispielsweise für den Netto nördlich der Inninger Straße, der abgerissen und durch einen Vollsortimenter ersetzt werden soll. „Die Entscheidung, hier langfristig Nahversorgung anzubieten, ist sicher auch aufgrund unseres Einzelhandelskonzeptes gefallen. Im Unteren Talweg hat sich die Verkaufsfläche seit 2009 nicht mehr vergrößert. Die Stadt agiert hier sehr restriktiv, um das Stadtteilzentrum zu stärken. Das gibt dem Investor Planungssicherheit“, so Mayr. Das Einzelhandelskonzept stellt zudem sicher, dass es keinen Abwärtstrend gibt. Eine solche Entwicklung könnte einsetzen, wenn sich Spielcasinos oder Wettbüros ansiedeln. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich deren Ansiedlung negativ auf die weitere Entwicklung von Einkaufsstraßen auswirkt.

Positiv bewertet die Wirtschaftsförderung der Stadt auch, dass das Haus Delphin an der Inninger Straße durch ein Gebäudekomplex mit Studentenwohnungen und Gastronomie ersetzt wird. Dies werde den Standort stärken.

Unternehmervereinigung Zuversichtlich ist Mayr auch, dass die Unternehmergemeinschaft „Unser Haunstetten“ wachsen und an Bedeutung gewinnen wird. Die Mitgliederzahl habe sich in den letzten Monaten auf zehn mehr als verdoppelt, freut sich der neu gewählte Vorsitzende Fritz Popp. „Es finden sich immer mehr Unternehmer, die bereit sind, sich zu engagieren“, sagt er. Mit kleinen Aktionen, wie dem Blumengruß, der heuer das dritte Mal an die Kunden verteilt wird, arbeite die Unternehmergemeinschaft an einem positiven Image des Einkaufsstandorts Haunstetten, so Popp.

Allerdings – nicht immer zögen Stadt und Unternehmer an einem Strang, hat er beobachtet. „Während uns auf der einen Seite das Wirtschaftsreferat hilft, genehmigt das Bauamt auf der anderen Seite die Umwandlung von Ladenflächen in Wohnungen oder Geschäftsräume“, beklagt er. So entstünden in den Räume der ehemaligen Commerzbank drei Wohnungen. An anderen Stellen würden Arztpraxen oder Anwaltskanzleien in aufgegebene Geschäfte ziehen. „Auf diese Weise wird dem Einzelhandel das Wasser abgegraben“, so der Vorsitzende.

Offenbachkarree Pläne gibt es auch beim Offenbachkarree. Entstehen sollen ein Vollsortimenter mit rund 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche, ein Discounter (1000 Quadratmeter), ein Drogeriemarkt (800 Quadratmeter) und Shops. Vorgesehen sind zudem ein Bäcker/Imbiss, ein Restaurant, ein Reisebüro und ein Friseur. Das neue Nahversorgungszentrum soll auf einer Fläche von 1,2 Hektar entstehen. Im Bauausschuss wurden die Pläne erstmals vor zwei Jahren vorgestellt.

Der Vorhabenträger hat das Verfahren seit dem Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss Ende 2014 nicht mit Hochdruck weiterverfolgt. Derzeit sollen die Bebauungsplan-Unterlagen und der Durchführungsvertrag in der ersten Jahreshälfte 2017 ausgearbeitet werden. Das ist Voraussetzung für den Billigungs- und Auslegungsbeschluss durch die Stadt.

Königsbrunn Wenn es um den Einzelhandel in Haunstetten geht, ist auch immer der südliche Nachbar Königsbrunn ein Thema. Im Norden der Stadt möchte Globus ein Warenhaus errichten, mit 6500 Quadratmetern Fläche. Die Pläne gibt es schon länger, aber auch Klagen dagegen. Seit Ende vergangenen Jahres liegt ein Urteil vor, gegen das keine Berufung mehr möglich ist. Die Kläger versuchen noch, dies zu ändern. „Globus wartet nun die endgültige Entscheidung ab. Liegt die vor, geht das Thema in den Stadtrat“, sagte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl kürzlich.

Große Sorgen, dass der Großmarkt für den Haunstetter Einzelhandel zum Problem werden könnte, macht sich Karl Bayerle, Leiter der Wirtschaftsförderung Augsburg, nicht. „In der Regel konkurrieren großflächige Angebote mit anderen Großversorgern.“ Deswegen werde der geplante Globus-Markt wohl vor allem für den Real in Königsbrunn Nord eine Konkurrenz darstellen. Für das Real-Einkaufszentrum liegt der Stadt Königsbrunn ein Antrag zum Umbau vor. Dieser beinhaltet zudem die Umnutzung des früheren Möbelhauses und den Neubau eines Parkdecks. Die Stadt hat eine Veränderungssperre erlassen und will nun einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen.