2017-06-02 13:25:00.0

Augsburg Überfall auf Joggerin am Lech: Kripo nimmt Verdächtigen fest

Ein mutmaßlicher Sexualtäter hat in der vorigen Woche in Augsburg eine Studentin attackiert. Nun geht die Polizei davon aus, dass der Fall geklärt ist. Von Jörg Heinzle

Ermittler der Kripo Augsburg können im Fall des Angriffs auf eine Joggerin am Lech (hier mehr dazu) einen Erfolg vermelden: Am Freitagmorgen wurde ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, der nach Angaben der Polizei seit 2012 im Rahmen des Familiennachzugs in Deutschland lebt, an seiner Arbeitsstelle im Landkreis Augsburg festgenommen. Auf seine Spur kamen ihm die Ermittler, nachdem sowohl DNA- als auch anderweitige Spuren des mutmaßlichen Täters im Tatortbereich gesichert werden konnten. Ein endgültiger Spurenabgleich steht allerdings noch aus.

Joggerin wehrte sich mit Händen und Füßen

Der Festgenommene, der im Stadtgebiet Augsburg wohnt, räumte nach anfänglichem Leugnen ein, die Joggerin überfallen zu haben, teilt die Polizei mit. Weitere Einzelheiten wollen die Beamten wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht nennen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung erlassen und in Vollzug gesetzt.

Am Dienstag vorige Woche wurde eine 22-jährige Studentin, die auf einem Kiesweg auf der Westseite des Lechs joggte, auf Höhe der Johannes-Haag-Straße von hinten gepackt und zu Boden gedrückt. Der Mann äußerte dabei deutlich sexuell motivierte Absichten, wogegen sich die Joggerin mit Händen und Füßen wehrte. Es kam zu einem massiven Gerangel bei dem die Frau so heftigen Widerstand leistete, dass sie sich aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreien und flüchten konnte. Der unbekannte Täter flüchte anschließend ebenfalls, allerdings in die entgegengesetzte Richtung über einen kleinen Trampelpfad in Richtung Berliner Allee.

