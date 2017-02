2017-02-07 17:20:00.0

Dillingen Es gibt zwei Zeugen nach dem tödlichen Unfall am Sonntag

Immer noch ist unklar, ob der Fahrer bei dem Unfall betrunken gewesen war. Was mit den Kerzen und Blumen passiert, wenn bald die neue Leitplanke kommt. Von Cordula Homann

Hatte der 20-jährige Fahrer, der mit seinem Wagen durch die Leitplanke zwischen Dillingen und Holzheim gerast war, etwas getrunken? Wie berichtet, war nach dem Unfall am Sonntagabend ein 23-jähriger Mann aus dem Landkreis Donau-Ries gestorben. Zusammen mit zwei jungen Männern aus dem Landkreis Dillingen saß er am Sonntagabend im Auto, als dieses an der Kreuzung von Fristingen her geradeaus über die Staatsstraße erst die Leitplanke durchbrach und dort noch gegen einen Baum prallte.

Während für den 23-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, liegen die beiden anderen nach wie vor schwer verletzt im Krankenhaus. Immer noch ist unklar, ob der Fahrer bei dem Unfall betrunken gewesen war. Laut Manfred Thiel, Pressesprecher der Dillinger Polizei, wurde dem 20-Jährigen zwar Blut abgenommen und dieses an die zuständige Stelle geschickt. Doch die Untersuchung kann rund eine Woche dauern. Die Ermittlungen am völlig demolierten Unfallwagen können noch länger dauern. Dass die drei Männer im Wagen auf ihrer Fahrt nicht angeschnallt waren, dafür gibt es bislang keine Bestätigung. Allerdings gibt es zwei Zeugen für den Unfall. Das Trio hatte sie vermutlich kurz vor der Kreuzung im Auto überholt.

ANZEIGE

Kerzen und Blumen zum Gedenken an den Toten

Am Dienstag lag noch immer die beschädigte Leitplanke im Acker. Sie wird nach Auskunft von Klaus Huggenberger von der Dillinger Straßenmeisterei in den nächsten Tagen entfernt. Für die neue Leitplanke ist eine Firma beauftragt, die die Arbeit binnen eines Tages erledigt. Nur ist noch offen, wann.

An der Unfallstelle werden indes immer noch Kerzen und Blumen zum Gedenken an den Toten abgelegt. Diese werden auch nicht entfernt, wenn die neue Leitplanke eingesetzt wird. „Man wird die Kerzen höchstens etwas zur Seite schieben, wenn es sein muss“, erklärte Huggenberger. corh