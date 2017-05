2017-05-15 14:48:00.0

Weilheim-Schongau ICE überrollt Rennradfahrer: Identität des Toten geklärt

Nach dem tödlichen Unfall am Bahnübergang in Weilheim-Unterhausen ist die Identität des getöteten Rennradfahrers geklärt. Die Umstände sind mysteriös. Von Dominic Wimmer

Jetzt steht fest, um wen es sich bei dem am Sonntag in Weilheim getöteten Rennradfahrer handelt. Laut Polizei ist das Opfer ein 68 Jahre alter Mann aus Dießen.

Wie berichtet, hatte sich der tödliche Bahnunfall am Sonntag im Stadtteil Unterhausen ereignet. Am dortigen Bahnübergang hatte ein ICE-Zug, der von Mittenwald in Richtung München unterwegs war, einen Rennradfahrer erfasst. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Mann lag schon auf den Gleisen

Wie die Polizei mitteilt, lag der Mann bereits auf den Gleisen, als er vom Zug erfasst wurde. Ob der Mann gestürzt war oder eine Herzattacke hatte, ist unklar. Eine Obduktion sei nicht angeordnet worden, so die Polizei auf Nachfrage.

Die Bahnstrecke Weilheim-Tutzing war am Sonntag bis 16.30 Uhr total gesperrt. Während der Sperrung richtete die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr im entsprechenden Streckenabschnitt ein.