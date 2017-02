2017-02-14 00:33:54.0

Pilotprojekt So sparen Firmen Energie und Geld

Von der Kampagne „Energiezukunft Unternehmen“ sollen Betriebe und Umwelt gleichermaßen profitieren Von Sandra Baumberger

Mit einem neuen Pilotprojekt will der Landkreis den Klimaschutz im Unterallgäu weiter voranbringen. Nachdem im vergangenen Jahr wie berichtet die „Energiekarawane“ durch Privathaushalte in Mindelheim und Eppishausen gezogen ist und den Bürgern kostenlose Tipps zum Energiesparen gegeben hat, stehen nun die Unternehmen im Fokus: Unter dem Titel „Energiezukunft Unternehmen“ sollen in zunächst zwei Gewerbegebieten je 15 Beratungen angeboten werden. Dazu kommt ein Energieberater ins Unternehmen, erstellt einen kostenlosen Energiecheck und gibt konkrete Tipps, wie man Energie und damit auch Geld und Emissionen einsparen kann. Außerdem wurde schon jetzt für alle interessierten Betriebe unter der Nummer 0831/9602860 eine Telefonhotline eingerichtet und die Unternehmen können sich in eigens gebildeten Netzwerken austauschen.

Laut Martin Sambale vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza), der das Projekt umsetzt und in der Sitzung des Umweltausschusses vorstellte, entfällt gut die Hälfte des landkreisweiten Stromverbrauchs auf die Betriebe. Zudem verwies er auf eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, wonach für 42 Prozent der Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit entscheidend von den Energiekosten abhänge. „Energieeffizienz ist hier die intelligenteste Art der Kosteneinsparung“, zitierte er Hartmut Wurster, den stellvertretenden Präsidenten der IHK Schwaben.

Vielen Unternehmen, so Sambale, fehle aber die Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. „Man muss die Leute oft drauf stoßen und einen Impuls geben.“ Viele wüssten nicht, welche Beratungs- und auch Fördermöglichkeiten es gebe. Das wollen die Allgäu GmbH sowie die Landkreise und kreisfreien Städte im Allgäu, die IHK Schwaben und die Handwerkskammer für Schwaben mit der allgäuweiten Kampagne „Energiezukunft Unternehmen“ ändern. Ziel sei es, den Energieverbrauch zu senken – und damit auch die CO2-Emissionen.

Fragen, die in den rund dreistündigen Beratungen – natürlich abhängig vom jeweiligen Betrieb – geklärt werden sollen, sind zum Beispiel: Ist die Beleuchtung der Arbeitsplätze, Werkstätten oder Produktionshallen energieeffizient? Ist die Heizung richtig eingestellt? Können erneuerbare Energien oder auch Abwärme genutzt werden? Wo ist der Einsatz neuer Elektromotoren sinnvoll und wie viel Energie und Kosten können sie einsparen? Wie viel Strom kann man mit einer eigenen Solarstromanlage oder einem Blockheizkraftwerk selbst erzeugen? Im Nachgang erhält das Unternehmen ein Beratungsprotokoll, das im Idealfall dazu führt, dass Vorschläge daraus umgesetzt oder weitere Beratungsangebote genutzt werden.

Für die Konzeption und Organisation der Kampagne sowie die Beratung in einem Gewerbegebiet rechnet der Landkreis mit Kosten von rund 15000 Euro. Die zweite Beratungsaktion wird über das Projekt Energiewende Unterallgäu Nordwest finanziert.

Bewährt sich das Projekt, soll es nach der Pilotphase im ganzen Landkreis angeboten und von den teilnehmenden Kommunen finanziert werden. Ob sich auch der Landkreis an den Kosten beteiligt, ist noch offen.