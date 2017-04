2017-04-19 09:52:00.0

Fußball „Die Mannschaft lebt“

Der TSV Mittelneufnach verpasst den direkten Klassenerhalt, hat aber noch die Chance über ein Entscheidungsspiel. Trainer Werner Mayer ist zuversichtlich. Von Axel Schmidt

Etwas voreilig hatten wir nach dem Osterwochenende den Abstieg des TSV Mittelneufnach und des TSV Mindelheim 2 vermeldet. Richtig ist, dass beide Teams den direkten Klassenerhalt in der Kreisklasse nicht mehr schaffen können. Doch es bleibt für den Vorletzten, entgegen der vergangenen Jahre, die Chance über ein Entscheidungsspiel. „Das ist unser Ziel“, sagt Mittelneufnachs Trainer Werner Mayer. Er wird in den kommenden Wochen bereits mögliche Gegner beobachten. Er ist sich sicher: „Das Pech, dass wir heuer haben, gleicht sich wieder aus.“

Allerdings muss sein Team den 13. Platz halten. Drei Punkte liegt der TSV Mittelneufnach vor dem TSV Mindelheim 2, am vorletzten Spieltag treffen die beiden Kellerkinder aufeinander. Mayer glaubt an seine Spieler: „Die Mannschaft lebt, trotz des Tabellenstands.“ Auch deshalb hat er sein Engagement beim TSV um ein weiteres Jahr verlängert – unabhängig von der Ligenzugehörigkeit.

In der entgegengesetzten Tabellenregion könnte es in der Kreisklasse auf einen Dreikampf hinauslaufen. Denn während der FSV Amberg und der FSV Dirlewang an Ostern Punkte liegen ließen, hat sich der SV Oberegg auf Rang drei in Position gebracht. Zwar hat der SVO zehn Punkte Rückstand auf das Führungsduo. Doch vom Sportgericht dürften drei Punkte vom ausgefallenen Spiel am Montag in Mindelheim hinzukommen. Zudem hat Oberegg noch ein Spiel weniger absolviert, sodass es vor der entscheidenden Phase nur noch vier punkte sein könnten.

Beim FSV Dirlewang war derweil Torhüter Timo Immerz der österliche Held. Im Spiel gegen Kirchheim ging er beim Stand von 0:1 in der Schlussminute bei einem Dirlewanger Eckball noch mit nach vorn – und erzielte mit einem Flachschuss prompt den Ausgleich.

Während die erste Mannschaft des SV Oberegg eine Aufholjagd startet, sorgt die SVO-Reserve in der B-Klasse Allgäu 11 für Furore. Durch den 2:1-Sieg bei der SpVgg Rieden verdrängten die Oberegger diese – zumindest vorübergehend – von Rang zwei und darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Wie gemalt war das Osterwochenende für die Torjäger in den B-Klassen. Kaum ein Stürmer unter den Top-Fünf, die hier nicht getroffen haben. Loppenhausens Oliver Rödl hat mittlerweile die 50-Tore-Marke durchbrochen und steht aktuell bei 53 Treffern. Gegen die SG Wiedergeltingen/Amberg 2 und gegen den SV Tussenhausen 2 gelangen ihm je drei Tore. Behält er diese Drei-Tore-Quote, dann dürften am Saisonende knapp 70 Tore auf seinem Konto stehen.