2017-09-26 17:49:00.0

Handball Mindelheimer Höhenflug fortgesetzt

Die Mindelheimer Frauen siegen auch in Landsberg. Dagegen gehen die Männer erstmals leer aus. Von Stefanie Lewe und Anna Hüttmann

Gemischte Bilanz bei den Mindelheimer Handballern. Während die Herren ihre erste Pleite in der Bezirksliga hinnehmen mussten (19:21 in Bad Tölz), bleiben die Frauen in der Bezirksoberliga auf Erfolgskurs. Sie gewannen ihr Auswärtsspiel in Landsberg.

Männer, Bezirksliga Stark dezimiert verloren die Mindelheimer Herren unglücklich beim TV Bad Tölz. Ohne etatmäßigen Kreisläufer und ohne die Rückraum-Spezialisten Johannes Heimpel und Christoph Schories kamen die Mindelheimer nur langsam in die Partie. Dank der soliden Abwehr, verstärkt durch Ersatz-Kreisläufer Philip Lewe, setzte sich Mindelheim zunächst ab. Doch dann riss der Faden. Klarste Chancen wurden nicht verwertet, und Bad Tölz schaffte die Wende. Für den letzten Mindelheimer Angriff vor der Halbzeit wurde der Torhüter vom Feld genommen und in Überzahl erzielte der erneut starke Armend Fetahu den Ausgleich.

Auch in der zweiten Halbzeit fehlte den Mindelheimern im Angriff die Entschlossenheit. Erst als sich dann Philip Lewe nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Gegenspieler eine Platzwunde zuzog und nicht mehr weiterspielen konnte, ging ein Ruck durch die Mannschaft. Angeführt vom aufopferungsvoll kämpfenden Max Moser ging Mindelheim in der 51. Minute wieder mit zwei Toren in Führung. Doch am Ende fehlte die Kraft, sodass Bad Tölz mit 21:19 gewann. „Ich bin schon ein wenig enttäuscht“, so Trainerin Stefanie Lewe. „Da wäre schon mindestens ein Punkt drin gewesen, wenn wir nicht so schlecht mit unseren Chancen umgegangen wären.“

Frauen, Bezirksoberliga Ohne Trainer Stefan Weber dafür aber wieder mit Torhüterin Arlene Frehner fuhren die Mindelheimer Damen zum Auswärtsspiel nach Landsberg. Die Vorgabe von Interims-Trainerin Andrea Deigendesch war klar: Eine starke Abwehr und Tempohandball sollten den Erfolg bringen.

Dies wurde auch in den ersten Minuten gut umgesetzt, als man mit 3:0 in Führung ging. Doch dann kam der Einbruch und die Frundsbergstädterinnen mussten plötzlich einem 3:4 hinterherrennen. Unnötige Fouls und mangelnde Absprache in der Abwehr ließen die Landsbergerinnen wieder herankommen, aber nie wegziehen. Die Mindelheimerinnen hielten dagegen und gingen letztlich mit einer 10:7-Führung in die Halbzeit. In Durchgang zwei schraubten die Mindelheimerinnen den Spielstand bis auf 17:12 hoch. Der TSV Landsberg konnte zehn Minuten lang kein Tor erzielen, sodass der TSV Mindelheim am Ende mit einem ungefährdeten 28:14-Sieg nach Hause fahren konnte.