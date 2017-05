2017-05-16 06:14:00.0

Frauenfußball Türkheim hinkt hinterher

Gegen den Spitzenreiter der Bezirksoberliga gibt es für die Salamander-Frauen nichts zu holen. In der Bezirksliga ist die Meisterschaft entschieden. Von Axel Schmidt und Julia Prestele

Nein, gegen den Tabellenführer der Bezirksoberliga gelang den Fußballerinnen des SV Salamander Türkheim keine Überraschung. Mit 1:4 verloren die Türkheimerinnen und müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. In der Bezirksliga Süd ergatterte der FC Loppenhausen im Spitzenspiel einen Punkt beim Tabellenführer. Und die SG Hurlach/Wiedergeltingen macht weiter Boden gut im Abstiegskampf.

Bezirksoberliga Türkheim startete ordentlich in die Partie gegen den Tabellenführer TSV Pfersee, verpasste aber klare Torchancen zu erspielen. Die Gäste zeigten anschließend, warum sie an der Spitze stehen, denn mit dem ersten Angriff brachte Elandra Basha Pfersee mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel etwas glücklich, als ein Sonntagsschuss von Marlene Wenninger zum 1:1 einschlug. Türkheim überließ den Gästen weiterhin die Spielgestaltung, setzte dafür weiter vereinzelte Konter. Doch die sollten nicht den erhofften Erfolg bringen. Stattdessen patzte Torhüterin Michaela Vogel und Basha staubte zum 1:2 ab.

Im zweiten Durchgang waren sämtliche guten Vorsätze der Türkheimerinnen schnell dahin, denn Pfersee sorgte frühzeitig für klare Verhältnisse. Mit einem Doppelpack von Sabrina Lottes und Denis Rittel (49./52.) erhöhte Pfersee auf 4:1. Anschließend spielte der Spitzenreiter die Uhr locker runter, während das abermals ersatzgeschwächte Dreer-Team nicht mehr zulegen konnte. Durch die Niederlage bleibt der SVS auf dem vorletzten Tabellenrang und hat weiter drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Bezirksliga Süd Im Abstiegskampf feierte die SG Hurlach/Wiedergeltingen einen wichtigen 3:0-Sieg beim direkten Konkurrenten SV Memmingerberg. Nach 45 kämpferischen, aber spielerisch zerfahrenen Minuten stand es noch 0:0. In der zweiten Halbzeit hielt erst SG-Torhüterin Nicole Wassermann ihr Team mit einigen Paraden im Spiel, ehe Julia Trübenbacher aus dem Getümmel heraus den Bann brach und zur Führung traf (75.). Die Entscheidung fiel in der 89. Minute, als erneut Trübenbacher per Fernschuss zum 2:0 traf. In der Nachspielzeit erhöhte Angelina Graml nach feinem Solo im gegnerischen Strafraum gegen alle Verteidiger auf 3:0. Damit steht die SG Hurlach/Wiedergeltingen wieder „über dem Strich“, hat aber ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenten hinter ihr.

Der SV Auerbach wartet mittlerweile seit fünf Spielen auf einen Sieg. Gegen den SV Rückholz (3.) kassierten die Unterallgäuerinnen eine 0:6-Schlappe. Ersatzgeschwächt ging die Mannschaft von Trainerin Felicia Oberholzner ins Spiel und lag nach einer halben Stunde mit 0:2 zurück. Zwar handelte sich Rückholz eine frühe Gelb-Rote Karte ein, doch selbst in einer einstündigen Überzahl gelang dem SVA kein Treffer, im Gegenteil: In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeberinnen zunächst auf 4:0, ehe sie in den Schlussminuten das Ergebnis auf 6:0 hochschraubten.

Der FC Loppenhausen trat zum Spitzenspiel beim Tabellenführer FC Königsbrunn an und hielt sehr gut dagegen. Die Führung von Königsbrunns Katrin Huber (25.) glich Sarah Höbel noch vor der Pause aus (41.). Im zweiten Durchgang war es dann der Tabellenzweite, der in Führung ging: Lisa Nusser traf nach einer Stunde zum 2:1. Dieser Vorsprung währte aber nicht lange, denn erneut Katrin Huber glich nur vier Minuten später zum 2:2-Endstand aus. Damit hat sich der FC Königsbrunn die Meisterschaft gesichert. Zwar kann der FC Loppenhausen durch einen Sieg im Nachholspiel den Abstand vor den noch ausstehenden zwei Spielen auf sechs Punkte verkürzen. Doch dank des besseren Vergleichs ist der FCK vom FCL nicht mehr von der Spitze zu verdängen.