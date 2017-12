2017-12-13 07:00:00.0

Pfaffenhofen Ihre große Liebe heißt FC Bayern München

Mark Gamperling und Robert Walz haben sich mit Gleichgesinnten zum Fanclub Rothtal zusammengeschlossen. Der fiebert einem großen Jahresabschluss entgegen. Von Jens Noll

Fans hat der FC Bayern München im hiesigen Landkreis wahrlich viele. Zehn offizielle Fanclubs listet die Internetseite des Vereins allein für den Norden des Kreisgebiets auf – von Oberelchingen bis Schießen. Der jüngste dieser Clubs hat neulich seinen ersten Geburtstag gefeiert. 80 Mitglieder zählt der FC Bayern Fanclub Rothtal mittlerweile, den die Pfaffenhofer Mark Gamperling und Robert Walz zusammen mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen hatten.

Für zahlreiche Spiele ihres Lieblingsvereins sind Gamperling und Walz schon gemeinsam ins Stadion nach München gefahren. Seit vielen Jahren sind die Fans selbst Mitglied beim FC Bayern. Ihre Liebe zum deutschen Rekordmeister könnten sie freilich auch in einem der vielen anderen Fanclubs aus dem Landkreis Neu-Ulm zum Ausdruck bringen. Ihre Motivation, einen eigenen Verein in Pfaffenhofen zu gründen, rührte jedoch von etwas anderem her: „Es ist sehr schwer, an Karten fürs Stadion zu kommen“, sagt Gamperling.

ANZEIGE

Mindestens 25 Mitglieder müssen es nach Vorgaben des FC Bayern schon sein, damit ein Fanclub offiziell als solcher von dem riesigen Sportverein anerkannt wird. Dafür können die Mitglieder der Clubs, die selbst nicht im Verein sein müssen, Tickets für die Allianz-Arena anfragen. Im Idealfall bekommen sie ein Kontingent zugeteilt. Dafür ist Daumendrücken angesagt.

Der Fanclub Rothtal hat nach eigenen Angaben im ersten Jahr schon um die 15 Anfragen für jeweils 40 der begehrten Karten rausgeschickt. Doch nur zwei waren bislang erfolgreich: Zum DFB-Pokal-Spiel gegen Schalke reiste eine Gruppe am 1. März gemeinsam im Bus nach München. Die zweite Stadionfahrt am 20. Dezember wird nicht nur für die Anhänger aus Pfaffenhofen und Umgebung zum großen Jahresabschluss. Im letzten Heimspiel 2018 empfangen die Roten im DFB-Pokal Borussia Dortmund.

Insgesamt drei Heimspiele im Jahr besuchen – dieses Ziel hat sich der Fanclub Rothtal gesetzt. „So könnte jedes Mitglied einmal im Jahr mit“, sagt Gamperling. Das bedeutet insgeheim aber auch, dass der Club ungern zu stark wachsen möchte. Denn je mehr Mitglieder es sind, umso schwieriger wird es, die Karten zu verteilen.

Die meisten Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen die FCB-Anhänger live am Fernseher. Dafür treffen sie sich unter anderem zu gemeinsamen Fußballabenden im Pub „Fiddler’s Green“ in Pfaffenhofen. Ein gemeinsames Grillfest und eine Weihnachtsfeier runden die Aktivitäten des Fanclubs im Laufe des Jahres ab.

Wie es sich für echte Fans gehört, zeigen die Clubmitglieder mit Schals, T-Shirts und Trikots in rot und weiß ihre Liebe zum FC Bayern. Der gewährt ihnen im Übrigen zehn Prozent Rabatt auf Artikel im Fanshop. Im Februar hat die Truppe um Gamperling und Walz zudem zwei große Stadionbanner gekauft.

Dass ihr Verein derzeit den deutschen Fußball dominiert, erfreut sie besonders. „Es macht uns stolz, unerreichbar zu sein“, sagt Gamperling. „Wir freuen uns auch über die sechste Meisterschaft in Folge“, ergänzt Peter Waimer. Im europäischen Fußball hingegen stößt der deutsche Rekordmeister immer wieder an seine Grenzen. Dafür, betonen die Fans, „sind wir unabhängig von einem großen Geldgeber“.