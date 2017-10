2017-09-29 13:30:00.0

Fußball-Bezirksliga Giftpfeile zwischen zwei Vereinen

Wegen des Punktabzugs wird bei Türkspor und in Burlafingen nachgekartet

In der Fußball-Bezirksliga war es in dieser Woche durch eine Entscheidung am grünen Tisch kurzzeitig zu einem Wechsel an der Tabellenspitze gekommen. Türkspor Neu-Ulm wurde wie berichtet der 4:0-Sieg beim FC Burlafingen aberkannt, der SV Tiefenbach grüßte somit für drei Tage von Platz eins. Nach dem 4:0-Sieg am Donnerstag beim SV Beuren hat Türkspor aber wieder die Nase vorn. Die Entscheidung durch die Treffer von Engin Karasoy (46., 80.), Sascha Endres (50.) und Kevin Ruiz (87.) fiel erst in der zweiten Halbzeit. Türkspor-Trainer Oliver Seitz stellte dennoch fest: „Der Sieg war klar verdient.“

Der Punktabzug sorgt unterdessen vor allem bei den beiden beteiligten Mannschaften immer noch für Diskussionen . Seitz schießt einen verbalen Giftpfeil in Richtung Burlafingen: „Alle reden immer von Fair-Play. Aber wenn es aber tatsächlich darauf ankommt, will keiner mehr etwas davon wissen. Wir holen unsere Punkte auf dem grünen Rasen und nicht am grünen Tisch.“ Nach seiner Darstellung hatte sein Assistent am vorletzten Wochenende zunächst eine falsche Aufstellung angegeben, dann den Fehler zwar bemerkt, diesen aber in Absprache mit dem Schiedsrichter erneut falsch korrigiert und danach die falsche Aufstellung in der EDV freigegeben. Seitz sagt, er habe den Burlafinger Kollegen Oliver Unsöld noch vor dem Anpfiff über diesen Lapsus informiert.

Unsöld geht auf diese Aussage nicht direkt ein, sondern gibt zu bedenken: „Wie hätte denn der Seitz reagiert, wenn dieser Fehler den Tiefenbachern unterlaufen wäre, als die gegen Türkspor ein Unentschieden geholt haben? Ich kann nichts dafür, wenn sein Stab das mit dem Schiri nicht klären kann.“ Der Ex-Profi weiß natürlich, dass diese drei Punkte sowohl für Burlafingen im Abstiegskampf wie auch für Türkspor im Titelrennen noch ganz wichtig werden können. Unsöld hakt das Thema ab: „Wenn der Oli deswegen jetzt stinkig sein muss, dann kann ich damit leben.“ Er richtet den Blick auf das Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Jungingen und warnt seine Schützlinge: „Die halten sich gegen Türkspor gut, schlagen den SSV und verlieren dann in Lonsee. Bei denen weiß man nie, woran man ist.“ Allerdings ist seine Mannschaft in einer anderen Hinsicht ebenfalls eine Wundertüte: „Ich hoffe, dass die meisten Spieler da sind. Genau weiß man das bei uns immer erst am Sonntag.“

Türkspor Neu-Ulm reist am Sonntag zum SC Staig und Seitz ist sich sicher: „Das wird ein ganz anderes Spiel als noch am Donnerstag in Beuren.“ Bange ist ihm vorder Aufgabe aber nicht: „Egal wie es kommt, wir haben für jedes Szenario einen Plan.“

Für den SV Tiefenbach wird die Saison mit jedem Spieltag ein Stück interessanter. Die Mannschaft von Trainer Christoph Schregle schwimmt der derzeit auf einer Welle der Euphorie, die es allerdings zu kanalisieren und konservieren gilt. Die Konsequenz aus dem Höhenflug: Beim Spiel in Neenstetten ist der letztjährige Aufsteiger klarer Favorit.

Am Muthenhölzle trifft der TSV Neu-Ulm auf den ambitionierten Aufsteiger aus Langenau. Der SV Beuren tritt beim SC Türkgücü Ulm zum richtungweisenden Duell der Aufsteiger an.