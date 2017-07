2017-07-31 19:00:00.0

Tennis Schlag für Schlag bis zum Titel

Lisa Zanker vom TV Bellenberg und Benjamin Prötzel von RW Krumbach sind Kreismeister. Wie ein Schwestern-Duell endete.

Mit einer guten Teilnehmerzahl gingen am Wochenende beim TC Weißenhorn anlässlich dessen 60-jährigen Bestehens die Tennis-Kreismeisterschaften über die Bühne. Den Titel bei den Männern sicherte sich Benjamin Prötzel vom TC Rot-Weiß Krumbach und bei den Frauen war Lisa Zanker vom TV Bellenberg erfolgreich.

In Weißenhorn wurden die Titel in sieben verschiedenen Kategorien vergeben. 82 Teilnehmer gingen an den Start, darunter aber nur 15 Frauen. Das größte Feld wurde bei den Herren B notiert. Da nahmen 25 Spieler den Kampf auf.

Bei den Herren A wollten 16 Spieler den Titel holen. Am Ende setzte sich die Nummer eins der Setzliste, Benjamin Prötzel, durch, wobei er insbesondere im Halbfinale gegen den an drei gesetzten Maximilian Metzler (Neu-Ulmer TK Blau-Weiß/Nummer vier) mächtig kämpfen musste, bis sein 5:7, 6:2, 12:10-Erfolg unter Dach und Fach war. Zu Beginn des Turniers hatte er Simon Rosenkranz (TC Weißenhorn) sicher mit 6:1, 6:1 bezwungen. Im Viertelfinale kam es für Prötzel zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels gegen Tobias-Nick Fenster (TS Weißenhorn), die er mit 6:4, 6:3 für sich entschied. Das Halbfinale war wie gesagt sehr eng. Im Endspiel hatte er dann etwas weniger Mühe, Felix Mayerhofer (TS Weißenhorn/Nummer drei) mit 6:3 und 6:1 zu besiegen. Metzler wurde durch ein 6:3, 6:4 gegen Niklas Kaspar (TSV Pfuhl) Dritter.

Bei den Frauen standen sich die Top-Favoritinnen Lisa Zanker und Miriam Oellingrath (SC Vöhringen) als jeweils Erste ihrer Gruppe schließlich im Finale gegenüber. Lisa Zanker zeigte das etwas offensivere Tennis und wurde dafür nach verlorenem ersten Satz noch mit einem knappen 4:6, 6:3, 10:7-Erfolg belohnt. Sie hatte es schon in ihren Gruppenspielen jeweils spannend gemacht. Gegen Laura Dukek vom TSV Pfuhl setzte sie sich mit 6:4, 1:6, 10:7 durch und gegen Sandra Vogel vom TC Weißenhorn behielt sie mit 6:3, 3:6, 10:6 das bessere Ende für sich. Auch Miriam Oellingrath hatte es nicht leicht. Sie hatte in ihrer Gruppe drei Gegnerinnen und sicherte sich gegen Franziska Vogel (TS Senden) auch erst im dritten Satz den Sieg (6:0, 1:6, 10:4). Irene Bentsche (Schützen Oberfahlheim) bezwang sie 6:2, 6:2 und Heike Zanker (TV Bellenberg) 7:6, 6:3.

Bei den Herren B ließ sich der topgesetzte Tilo Brandt (TS Senden) als Kreismeister feiern. Im Finale besiegte er den ungesetzten Junioren des SC Vöhringen, Till Depperich, sicher mit 6:3, 6:3. Auch bei den Damen B wurde zunächst in zwei Gruppen gespielt. Im Endspiel gewann Jessica Schneele gegen ihre Schwester Nicola (beide TS Senden) mit 7:6, 7:5.

Sieger bei den Herren 40 wurde Jens Wagner von den TSF Ludwigsfeld vor Stefan Röller (TSV Pfuhl). Den Titel bei den Herren 50 verteidigte Hermann Kuhn vom TS Weißenhorn vor Norbert Probst (TC Weißenhorn). Kreismeister bei den Herren 65 wurde Robert Reich (TV Bellenberg) vor Werner Holz (TSF Ludwigsfeld) und Dirk Helmstädter (Neu-Ulmer TK Blau-Weiß).