2018-01-23 06:39:00.0

Neuburg an der Donau Trickreicher Dieb stiehlt literweise Benzin aus geparkten Autos

Mit seiner einzigartigen Vorgehensweise hatte der Angeklagte wochenlang die Polizei im Raum Neuburg an der Donau auf Trapp gehalten. Warum das Urteil eher milde ausfiel. Von Orla Finegan

Die Vorbereitung von Strafverteidiger Bernhard Lang für den Prozess am Montag am Amtsgericht Neuburg dürfte vergleichsweise kurz ausgefallen sein. Und das, obwohl zwei Prozesstage angesetzt waren und zwanzig Zeugen aufgerufen werden sollten. Doch der 45-jährige Angeklagte hatte im Vorfeld weder auf Briefe, noch auf Anrufe reagiert – zur Verhandlung erschien er aber.

Dem Angeklagten wurde von Staatsanwältin Vera Stoll vorgeworfen, im Herbst 2016 die Tanks von insgesamt 15 Autos aufgebohrt zu haben. In einem Zeitraum von fast drei Monaten soll er in Neuburg, Burgheim, Ehekirchen und Unterhausen immer wieder in der Nacht geparkte Autos angebohrt haben und hatte so mal nur zehn, mal 40 Liter Benzin ergattert.

Insgesamt aber habe er schätzungsweise 460 Liter Benzin gestohlen. Der Schaden an den Autos aber ist um ein vielfaches höher: Er beläuft sich auf insgesamt 15.000 Euro. Außerdem warf Stoll ihm zwei kleinere Diebstähle sowie Urkundenfälschung und Fahrens ohne Versicherungsschutz vor. Das alles deute auf „eine erhebliche kriminelle Energie“, sagte sie.

Der Angeklagte hatte sich nicht bei seinem Verteidiger gemeldet

Der Ernst der Lage schien dem Mann bei Prozessbeginn nicht bewusst zu sein – er hatte auf die Kontaktversuche seines Verteidigers nicht reagiert und saß nun ohne abgesprochene Verteidigungsstrategie vor Richterin Celina Nappenbach. „Ich sehe den Mann zum ersten Mal seit Dezember 2016“, erklärte Verteidiger Lang, gleich nachdem die Anklageschrift verlesen wurde und hob entschuldigend seine Hände. Die Vorbereitung musste nachgeholt werden, Nappenbach unterbrach die Verhandlung – Lang und sein Mandant bekamen die Gelegenheit, sich auf eine Strategie zu einigen und einen Deal auszuhandeln.

Eine Haftstrafe von maximal zwei Jahren sagte Richterin Nappenbach dem Angeklagten zu, sollte er sich geständig zeigen. Über seinen Verteidiger räumte dieser auch alle Taten ein, die Staatsanwältin Stoll ihm zur Last gelegt hatte. „Nur an die Einzelheiten kann er sich nicht genau erinnern, es können aber sehr gut 15 Fälle gewesen sein“, erklärte Verteidiger Lang zum Vorwurf der Benzindiebstähle. Warum genau er die Autotanks aufgebohrt hatte oder was er mit dem erbeuteten Benzin gemacht hatte, behielt der angeklagte Landwirtschaftshelfer für sich.

In durchgeschnittenen Kanistern fing er das Benzin auf

Im Laufe der Verhandlung stellte sich durch Zeugenaussagen aber heraus, dass er in seinem Auto mehrere Bohrer und Akkuschrauber sowie professionelles Einbruchswerkzeug gehortet hatte. In durchgeschnittenen Kanistern, die unter ein Auto passten, fing er das Benzin auf.

Die Strategie, einen Tank aufzubohren, sei „einzigartig in Bayern“ gewesen, sagte ein Polizeibeamter aus, der in diesem Fall ermittelt hatte. Wochenlang hätten die Taten die Ermittler vor ein Rätsel gestellt: Weder die Spezialisten der operativen Fallanalyse, noch eine eigens eingerichtete Ermittlergruppe hätten den Durchbruch gebracht. Auch die Überwachungskameras, die extra angebracht worden waren, hätten nicht mehr als „einen Kerl mit Stirnlampe, der umeinandergeschlichen ist und in Autos geleuchtet hat“, gezeigt.

Anfang Dezember 2016 ging einer Neuburger Zivilstreife aber mitten in der Nacht ein Kerl mit Stirnlampe ins Netz. Gerade an den Tatorten der Vergangenheit hätten sie ein besonders wachsames Auge auf Auffälligkeiten gehabt und seien so in Burgheim auf den Angeklagten getroffen. Auf dem Parkplatz einer Gaststätte sei er nachts um vier aus dem Gebüsch heraus gekommen, die Beine seiner blauen Latzhose in die Socken gesteckt, die Hände in Gummihandschuhen und auf dem Kopf eine Käppi mit Stirnlampe, sagte der 29-jährige Polizeibeamte aus. „Mit den Taten habe ich nichts am Hut“, soll der Angeklagte unaufgefordert zu den Polizisten gesagt haben. „Ich habe ja auch keinen Bohrer dabei.“ Somit, so der Beamte, habe der vorläufig Festgenommene Wissen offenbart, dass nur der Täter haben konnte.

„Er tut keiner Fliege etwas zu Leide“, sagte der Verteidiger

Verteidiger Lang bezweifelte in seinem Plädoyer, dass die „Verdachtsmomente“, die gegen den Angeklagten sprachen, wirklich für eine Verurteilung gereicht hätten. Somit müsse sich das Geständnis erheblich strafmindernd auswirken. Mittlerweile, so Lang, lebe sein Mandant in geordneten Verhältnissen. Zum Tatzeitpunkt habe er teilweise in seinem nicht zugelassenen Auto gelebt, dessen Kennzeichen er manipuliert hatte – somit hatte er Urkundenfälschung begangen. „Es war eine Episode, die einmalig ist und bleiben wird. Er tut keiner Fliege etwas zu Leide“, betonte der Verteidiger.

Trotzdem, „das war schon eine Nummer“, sagte die Richterin nach der Urteilsverkündung. Sie verhängte eine Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten, ausgesetzt auf Bewährung. Denn, darin stimmte auch die Staatsanwältin zu: Die Sozialprognose des Angeklagten sei gut. Er hat keine Vorstrafen, geht seiner Arbeit als Landwirtschaftshelfer nach und hat eine feste Adresse. Mit dem Geständnis hatte er den Beteiligten eine umfangreiche Beweisaufnahme erspart. Bis aus Holland wäre eine Zeugin angereist, jeder der geschädigten Autohalter hätte vor Gericht befragt werden müssen. Ohne Geständnis, betonte Nappenbach, hätte es für ihn keine Bewährungsstrafe gegeben. Außerdem muss der 45-Jährige, der gegen Kost und Logis arbeitet und kein regelmäßiges Einkommen hat, 1000 Euro zahlen und die Kosten des Verfahrens tragen.