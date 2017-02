2017-02-14 06:37:00.0

Donau-Ries Hakenkreuze im Schnee und an Containern

In Oettingen trampelt jemand ein Hakenkreuz in den Schnee, in Hainsfarth werden Bushaltestelle und Container beschmiert. Das sagen Polizei und Justiz dazu. Von Jan Kandzora

Jemand hatte sich Zeit genommen. 16 Quadratmeter groß war das Hakenkreuz, das ein bislang unbekannter Täter am Sonntag vor einer Woche auf einer Eisfläche im Oettinger Hofgarten in den Schnee trampelte. Wenige Tage später meldete die Polizei einen Fall aus Hainsfarth: Dort wurden in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch mit blauer Farbe Hakenkreuze an die Wand der Bushaltestelle und an den Kleidercontainer in der Hauptstraße gesprüht.

Delikte dieser Art gibt es im Ries nicht besonders oft; dass gleich zwei innerhalb weniger Tage verübt werden, ist die Ausnahme. Vielleicht lässt sich damit erklären, dass die zwei kurzen Meldungen in unserer Zeitung durchaus für Resonanz sorgten: Zunächst schrieb ein Leser, das Hakenkreuz in Oettingen sei vermutlich „eine dumme Aktion Heranwachsender“ gewesen, denen die historischen Hintergründe ganz offensichtlich nicht bekannt seien. In den Schulen und auch in der Presse, so der Vorwurf, würden die Zeit des Nationalsozialismus und der Volkstrauertag nicht genügend behandelt. Dann schrieb uns eine Leserin, es handele sich bei den Aktionen wahrlich nicht um einen Spaß, sondern um eine Straftat.

Oft stecken Jugendliche hinter den Nazi-Schmierereien

Was natürlich stimmt. Wenn etwa, wie in Hainsfarth, Bushaltestellen und Kleidercontainer mit blauer Farbe beschmiert werden, handelt es sich um eine Sachbeschädigung. Darüber hinaus, sagt Nördlingens Polizeichef Walter Beck, ermittele die Polizei in solchen Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinter solchen Schmierereien steckten oftmals Jugendliche und nicht unbedingt überzeugte Neo-Nazis, berichtet Beck. Gleichwohl handele es sich schlicht um Straftaten.

Und die werden von den Ermittlungsbehörden entsprechend verfolgt. Im Bereich der Polizeiinspektion Nördlingen seien in den vergangenen Jahren sechs solcher Delikte zur Anzeige gebracht worden, drei davon in Nördlingen, drei in Oettingen, berichtet Beck. In zwei Fällen habe die Polizei Tatverdächtige ermitteln können. Die Ermittlungen, sagt Beck, gestalteten sich häufig schwierig, wenn die Täter nicht auf frischer Tat ertappt würden. Auch in den aktuellen Fällen in Oettingen und Hainsfarth hat die Polizei noch keine Erkenntnisse, wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte.

Vor Gericht landen oft Spinner, die Aufmerksamkeit wollen

Manchmal landen die Täter auf der Anklagebank. „Das haben wir immer wieder mal“, berichtet der Nördlinger Amtsgerichtsdirektor Helmut Beyschlag. Oft handele es sich bei den Angeklagten um „Spinner oder Leute, die mit irgendwelchen Dingen auffallen wollen“, berichtet Beyschlag. „Die fragen wir, wie sie dazu kommen – und die wissen es selbst nicht.“

Rechtsradikale Umtriebe und Ansichten gebe es im Ries durchaus, verharmlosen wolle er das gewiss nicht, betont Beyschlag. Doch seien viele Fälle, die das Amtsgericht wegen „Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen“ verhandelt, nicht unbedingt ein Indikator dafür. Eine Steigerung solcher Straftaten habe er die vergangenen Jahre auch nicht bemerkt.