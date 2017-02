2017-02-08 17:36:00.0

Bachelor 2017 Der Bachelor: Der Kampf um Sebastian ist eröffnet

Bis 22. März läuft Der Bachelor" 2017 bei RTL. Alle News zur Sendung und den Folgen, Junggeselle Sebastian Pannek und den 22 Kandidatinnen finden Sie in unserem News-Blog.

"Der Bachelor" 2017 beginnt am Mittwoch heute, 1. Februar. „Das große Finale“ der 7. Staffel zeigt RTL am 22. März.

Sebastian Pannek ist der neue Junggeselle. Ein Porträt über das 30-jährige Model, finden Sie hier.

Die Sendung startet mit 22 Kandidatinnen. Wer die Frauen sind, lesen Sie hier.

Christian Tews, Oliver Sanne, Leonard Freier - was wurde aus den Bachelors und den Gewinnerinnen? Der Rückblick.

Die zweite "Nacht der Rosen": Zickenkrieg und das erste Einzeldate

8. Februar: Jetzt geht der Kampf um den Bachelor richtig los. Die 18 Kandidatinnen ziehen in die luxuriöse Ladys-Villa - und der erste Zickenkrieg lässt nicht lange auf sich warten. Aber auch die ersten Dates mit Bachelor Sebastian stehen an. Einige Frauen haben bei dem ersten Gruppendate die Möglichkeit, den begehrten Junggesellen beim Baseball spielen von ihren sportlichen und optischen Talenten zu überzeugen.

Auch das zweite Gruppendate, eine Graffiti-Entdeckungsreise in Miami, verspricht viel Körperkontakt. Über das allererste actionreiche Einzeldate bei "Der Bachelor" darf sich die 23-jährige Inci freuen. Ihr Abend wird in der Villa des Bachelors enden... Außerdem wird Bachelor Sebastian Pannek in der zweiten "Nacht der Rosen" eine weiße Rose unter den Kandidatinnen verteilen.

Das passierte in der ersten Folge beim Bachelor

1. Februar: Heute Abend startete die neue Staffel von "Der Bachelor". Vier Kandidatinnen mussten gleich wieder die Heimreise antreten. Sie konnten beim ersten Kennenlernen nicht das Interesse von Sebastian Pannek wecken. Die erste "Nacht der Rosen" verlief harmonisch, gezickt wurde kaum. In Einzelgesprächen mit den Kandidatinnen erfuhr der Bachelor schon so manch interessante und brisante Details über die Bewerberinnen. Nächste Woche dürfen dann 18 Kandidatinnen weiter um die Gunst des begehrten Junggesellen buhlen.

Und wie kommt der Bachelor bei den Frauen an? Janika ist sofort angetan, als die Limousine vor der Villa vorfährt: „Oh, der ist schöner als gedacht und total mein Typ“. Das erste Einzelgespräch bekommt dann aber Sabrina - sehr zum Missfallen der anderen Damen. Es kommt zu ersten Eifersüchteleien. Das ist aber sicher noch ausbaufähig. Kommenden Mittwoch zeigt RTL die zweite Episode von "Der Bachelor". Mehr zu Folge 1 lesen Sie hier.

RTL bestätigt: Sebastian Pannek ist der Bachelor 2017

30. Januar: Jetzt ist es raus: Sebastian Pannek ist der Bachelor 2017. Zwei Tage vor Start der neuen Staffel hat RTL den Junggesellen offiziell vorgestellt. Der 30-Jährige wohnt in Köln, ist Model und Inhaber einer Werbeagentur - und seit knapp eineinhalb Jahren Single.

Sebastian Pannek ist der Bachelor 2017 Model Sebastian Pannek ist der neue Bachelor bei RTL. Ab 1. Februar sucht der 30-Jährige unter den 22 Kandidatinnen der Kuppelshow seine Herzensdame. Foto: Stefan Gregorowius

Als er angeschrieben und gefragt wurde, ob er der neue Bachelor sein möchte, habe er nicht lange zögern müssen, verriet er im Interview. "Ich denke, wenn man als Mann die Möglichkeit bekommt, 22 Frauen bei tollen Dates kennenzulernen, sollte man die Chance nutzen." Ein ausführliches Porträt über Sebastian Pannek finden Sie hier..

Dieser Traummann sucht seine große Liebe 😍🌹💕 Posted by Der Bachelor on Sonntag, 29. Januar 2017

RTL stellt alle 22 Bachelor-Kandidatinnen vor

17. Januar: Ende des vergangenen Jahres hat RTL die ersten zehn Bachelor-Kandidatinnen 2017 vorgestellt. Nun sind alle 22 Teilnehmerinnen bekannt. Wer dieses Jahr um das Herz des Bachelors kämpft, sehen Sie hier in der Übersicht. Und Bikini-Fotos der Kandidatinnen hier:

Was über den neuen Bachelor Sebastian Pannek bekannt ist

11. Januar: Offiziell bestätigt ist er noch nicht, Zweifel gibt es kaum mehr: Sebastian Pannek ist der neue Bachelor. Paparazzi-Bilder von den Dreharbeiten für die RTL-Show fanden sich bereits in den Klatschblättern. Bleibt die Frage: Wie tickt der neue Bachelor? Pannek ist Model, arbeitet laut seiner Website schon für Modemarken wie Marc O’Polo und Just Cavalli oder als Werbegesicht für Opel, REWE oder Motel One. Und privat? Dass der 30-Jährige dem Sport nicht abgeneigt ist und gelegentlich die Muckibude besucht, ist offensichtlich. Zudem steht er auf Fußball (Lieblingsverein: Borussia Dortmund), kickt selber ganz passabel, mag Reisen und Konzerte.

Trotz allem Trubel ist Sebastian Pannek ein Familienmensch, wie seine prominente Tante Magdalena Brzeska dem Online-Magazin Promiflash verraten hat. Und so sollte auch die zukünftige Herzensdame sein. "Ebenfalls eine sehr, sehr Nette und eine Bodenständige, es ist nämlich eine sehr bodenständige Familie, die er hat, er ist ein kompletter Familienmensch", so Brzeska.

RTL hofft wieder auf Top-Quoten

7. Januar: RTL hofft mit dem Bachelor wieder auf Top-Quoten. Die Show startet heuer auch später als in den Vorjahren, nach Ende des Dschungelcamps. 2016 waren durchschnittlich 3,48 Millionen Zuschauer an den Bildschirmen dabei und verfolgten, wie Unternehmensberater Leonard Freier am Ende der Staffel Handelsfachwirtin Leonie Pump die letzte Rose überreichte.

RTL zeigt den Trailer zur neuen Bachelor-Staffel

2. Januar: Es war einmal, ein einsamer Prinz... Unter diesem Motto läuft der Trailer zur neuen Bachelor-Staffel. Zu sehen gibt es - leider nur die bereits vorgestellten Kandidatinnen.

Es war einmal ein einsamer Prinz auf der Suche nach seiner Traumfrau ... Bald geht’s wieder los mit dem Bachelor, Mädels! Posted by Der Bachelor on Montag, 2. Januar 2017

RTL zeigt die ersten zehn Kandidatinnen

29. Dezember: Auch in der 7. Staffel kämpfen wieder 22 Kandidatinnen um das Herz des Bachelors. Die ersten zehn hat RTL nun bekanntgegeben - darunter die amtierende "Miss München" und ein Playboy-Model:

Die Kandidatinnen beim Bachelor 2017 22 Kandidatinnen kämpfen um das Herz des Bachelor 2017 - darunter Miss München und Miss Nürnberg. Alle Teilnehmerinnen auf einen Blick. Foto: RTL / Marie Schmidt

RTL gibt Start-Termin und weitere Details bekannt

27. Dezember: RTL hat die ersten Infos zum Bachelor 2017 bekanntgegeben: Die 7. Staffel startet am Mittwoch, 1. Februar, um 20.15 Uhr. Es folgen sieben weitere Doppelfolgen à 120 Minuten. "Das große Finale“ wird am 22. März ausgestrahlt. Gedreht wurde - wie schon in der vergangenen Staffel - in Florida. Und auch am Konzept hat sich wohl nichts geändert: Es gibt Woche für Woche Dates und eine "Nacht der Rosen", Homedates für die letzten vier und und Dreamdates für die letzten drei Kandidatinnen.

"Die Bachelorette" kehrt 2017 ins RTL-Programm zurück

12. Dezember: Brandheiße Nachricht für alle RTL-Zuschauerinnen: Nach einem Jahr Pause wird es 2017 eine neue Staffel von "Die Bachelorette" geben. Derzeit sucht der Sender auf seiner Homepage nach Kandidaten. Gesucht werden 20 Männer zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Der Sender verspricht "jede Menge Abenteuer, Action und natürlich Amore".

"Der Bachelor" wohl ab Mitte Januar bei RTL

27. November: RTL hat sich - wie üblich - zum neuen Junggesellen bislang noch nicht geäußert. Auch der Starttermin für die neue Staffel ist noch nicht bekannt. In der Regel läuft die Kuppelshow ab Mitte Januar. Bleibt also die Frage, wie sicher es ist, dass Sebastian Pannek tatsächlich der neue Bachelor wird? Die Chancen stehen wohl nicht schlecht. Zumindest in den vergangenen Jahren lagen die Klatsch- und Promi-Blätter bei ihren "Enthüllungen" nie daneben. Egal ob bei Oliver Sanne oder Leonard Freier - der erste Name war stets der richtige.

Sebastian Pannek soll der Bachelor 2017 sein

21. November: Ist das Geheimnis gelüftet? Wie Promiflash erfahren haben will, soll Sebastian Pannek der Bachelor 2017 sein. Die Voraussetzungen würden stimmen, so viel kann man wohl schon mal sagen. Pannek ist Model, arbeitet laut seiner Website schon für Modemarken wie Marc O’Polo und Just Cavalli oder als Werbegesicht für Opel, REWE oder Motel One. Auf seinem Instagram macht der 30-Jährige einen sportlichen und smarten Eindruck - beste Voraussetzungen also für einen Herzensbrecher.

