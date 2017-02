2017-02-06 13:30:00.0

Augsburger Panther Dinger und Sezemsky bleiben in Augsburg

Die Augsburger Panther haben die Verträge mit Derek Dinger und Simon Sezemsky um ein weiteres Jahr verlängert.

Die Augsburger Panther können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Derek Dinger zurückgreifen. Der Vertrag des 29-jährigen Verteidigers wurde um ein Jahr verlängert. Das gaben die Augsburger Panther am Montag bekannt.

Mit 461 Einsätzen verfügt Dinger über reichlich Erfahrung. Über die Stationen Schwenningen, Ingolstadt, Düsseldorf, Kassel und Berlin wechselte der 1,83 Meter große und 82 Kilo schwere Linksschütze zur Saison 2015/16 nach Augsburg. Aktuell führt Dinger die teaminterne Plus-Minus-Statistik der Panther mit einem Wert von +9 an. Vor allem wegen seines Trainingsfleiß, seine Verlässlichkeit und seiner solide Defensivarbeit wird er von Trainer Mike Stewart geschätzt.

Auch Sezemsky bleibt den Panthern treu

Außerdem wurde auch der Kontrakt von Talent Simon Sezemsky um eine weitere Saison verlängert. Sezemsky feierte in dieser Saison sein Debüt in Deutschlands Eliteliga. In mittlerweile drei Spielen durfte das Verteidigertalent DEL-Luft schnuppern. Überwiegend wurde Sezemsky jedoch bei den beiden Panther-Kooperationspartnern Ravensburg in der DEL2 und Sonthofen in der Oberliga eingesetzt.

Panther-Coach Mike Stewart: "Derek Dinger ist der Typ Spieler, der sich seinen Stammplatz in der DEL, den er seit vielen Jahren inne hat, durch harte Arbeit verdient hat. Er zeigt in jedem Spiel vollen Einsatz und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Derek ist läuferisch gut, kann gegen jede Reihe des Gegners eingesetzt werden und arbeitet auch in Unterzahl hart für sein Team. Simon Sezemsky ist ein noch junger Spieler, der in der DEL2 immer wieder bewiesen hat, über welches Potential er verfügt. Es ist wichtig, dass wir weiter intensiv und kontinuierlich mit ihm arbeiten, dann wird auch er seinen Weg in der DEL gehen können. "(pm)

