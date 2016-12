2016-12-26 07:23:00.0

Porträt Obergriesbacher ist musikalisch und handwerklich ein Multitalent

Joseph Rast dirigiert mehrere Orchester und komponiert. Der Trompeter kann aber auch Kirchenorgeln und Alphörner bauen. Und er hält Ziegen und macht Käse Von Martin Golling

Egal, ob es die Orchester der Musikvereine aus Obergriesbach, Kühbach oder Altomünster sind oder das Orchester Wittelsbacher Land, es steht immer derselbe Mann am Dirigentenpult: Joseph Rast. 1976 übernahm er als 18-Jähriger den Kirchenchor in seiner Heimatgemeinde Obergriesbach, wo er zuvor schon den Männergesangsverein leitete. „Damals habe ich die ersten Sachen für Chor und Blasorchester arrangiert“, erinnert sich der Trompeter mit einem Lächeln an diese Zeit. „Bläser hatten wir, aber keine Streicher“. Dann wird er konkret: „Wir brachten eine Pastoralmesse mit Chor, Bläser und Orgel zur Aufführung.“

Doch der Reihe nach: Zusammen mit seinen Geschwistern Hubert, Hans, Ludwig, Anna und Toni bekam er von seinem strengen Onkel, Kammermusiker Hans Rast, Unterricht. Der war über 60 Jahre aktiver Musiker, hat mit Orchestern zum Beispiel in Obergriesbach, Dasing, Kühbach, Welden, Diedorf oder Gabelbach gearbeitet. „Ja, der Onkel Hans hatte unserem Opa versprochen, uns allen ein Instrument beizubringen. Die Erfüllung dieses Wunsches war für beide Seiten nicht immer angenehm“, sagt er. Sein Vater, Hubert Rast, selbst Musiker, hatte keine Zeit, denn als Landwirt arbeitete er in der örtlichen Raiffeisenbank und betrieb auch noch eine Versicherungsagentur.

Die übernahm der gelernte Versicherungskaufmann Joseph später, gab sie aber 1998 auf, um sich ganz der Musik zu widmen. Seitdem hat er 30 Musikstücke komponiert, darunter das Requiem für fünf Blechbläser und eine Gesangsstimme, das 2015 zur Aufführung kam in der Klosterkirche in St. Stephan, Augsburg. Dort war heuer an Caecilia zum ersten Mal seine Messe für zwei Klarinetten, Horn, Fagott und eine Gesangsstimme zu hören. Noch eine Premiere fand in dieses Jahr statt: Die erste Filmmusik aus der Tastatur von Joseph Rast untermalt die Handlung eines Kurzfilms. „Der Sohn einer befreundeten Familie aus dem Trentino studiert das Genre und fragte mich, ob ich seine Abschlussarbeit mit Musik unterlegen könne“, erzählt Rast und umreißt die Handlung: Erst auf der Beerdigung seiner Mutter trifft der Sohn den Vater wieder und erneuert seine Vorwürfe an ihn: Der Arzt habe nie Zeit für seine Familie gehabt. Als der Sohn zu den Krankenbesuchen auf die Berge mitfährt, die Hochachtung der Menschen dort für seinen alten Vater spürt und die auf ihm lastende Verantwortung für Leib und Leben der Menschen erfährt, entsteht ein neues Bild vom Vater. Die Versöhnung kann beginnen. „Ich habe als Grundlage ein Volkslied aus Tirol und eines aus dem Trentino verwoben, um die gewaltigen Landschaften und die nicht minder großen Emotionen der Protagonisten musikalisch aufeinander abzustimmen“, erklärt Sepp Rast.

Zum 40. Gründungsjubiläum des hiesigen Musikvereins schrieb der Dirigent den Jubiläumsmarsch „Obergriesbacher Diamanten“. Die gibt es tatsächlich. Wenn diese besonderen Kiesel aus dem Griesbach den richtigen Schliff erhalten, dann funkeln sie blau oder kristallklar, wie die Steine in der Monstranz der St.-Stephans-Pfarrkirche eindrucksvoll beweisen. Ein großes Kapitel sind auch die zahlreichen Werke großer Opernliteratur, die Joseph Rast nicht selten passgenau für sein jeweiliges Blasorchester arrangiert hat. „Die diebische Elster“ von Rossini gehört genauso dazu wie „Nabucco“ (Verdi), „Die Meistersinger“ (Wagner) oder „Die Zauberflöte“ (Mozart). Mit jeweils zwei großen Konzerten pro Jahr für jedes der vier von Joseph Rast betreuten Orchester, mit diversen „Kleinigkeiten“, wie Rast es nennt, „von der Kommunion über Vereinsjubiläen und Volkstrauertag bis zum Leonhardi Ritt und mit den Auftritten als Solotrompeter summieren sich die Termine für den Musiker. Zumal er seit dem Jahr 2007 zusammen mit dem Profi-Klarinettisten Georg und dessen Bruder Max Arzberger das Organisatoren-Team für die Veranstaltungen von Arzberger Classic bildet. Das musikbegeisterte Trio verschaffte mit hochkarätigen Veranstaltungen nicht nur jungen Musikern Gelegenheit zu umjubelten Auftritten, vielmehr bereichert es seither die gesamte Klassikszene im Wittelsbacher Land.

Dennoch findet Rast Zeit, um mit seinem Hund Andrasch seine vier Ziegen zu füttern, gegebenenfalls zu melken und aus der Milch auch noch Käse selbst herzustellen oder mit seiner Frau Sieglinde den Familienbedarf an Brot selbst zu backen.

Es wäre verwunderlich, wenn der Rast-Sepp seine handwerklichen Fähigkeiten allein bei der Herstellung von Käse oder beim Brotbacken auslebte. Um das ohnehin ergreifend schöne Klangerlebnis eines Alphorns zu perfektionieren, bauten er und sein Bruder Hans Rast zwei Alphörner selber – aus heimischen Fichtenholz, langsam getrocknet und schonend, aber präzise verarbeitet. Der Clou: Sie gewannen damit einen ersten Preis beim 1. Kölner Alphornwettbewerb. Mit dabei waren seine Brüder Hans und Ludwig, Sepp Rast und dessen Söhne Florian und Quirin. Wenn Josephs Geschwister Anna und Anton noch mitspielen, bildet die Familie Rast das wahrscheinlich weltweit einzige Familien-Alphorn-Oktett.

Im Haus von Joseph Rast erklingt eine Kirchenorgel, die der Trompeter, der sich auch fit auf den Tasten zeigt, sich überwiegend selber ins Treppenhaus baute. 2002 entwickelte Joseph Rast zusammen mit dem Instrumentenbaumeister Bernd Dorfner eine fünfventilige Hoch-A/B-Trompete, Modell: Seratio (steht für Sepp Rast, Trompeter in Obergriesbach). Das Instrument erweitert die Literatur für die Piccolo-Trompete erheblich und viele Werke können jetzt im Satz von drei gleichen Trompeten geblasen werden. Durch die Kontakte Joseph Rasts als Alter-Peter-Turmbläser zu Professor Paul Lachenmeir, nachfolgender Leiter des Münchener „Petersturm-Quartetts“, erhielt er von der Witwe Inge Sertl den gesamten handschriftlichen Notenschatz des Posaunisten Professor Friedrich Sertl. Dieser hatte 1950 die wöchentliche Münchener Turmmusik auf dem Alten Peter wieder zum Leben erweckt. Aus demselben Nachlass erhielt er die Basstrompete, mit der Sertl überall in Europa Wagneraufführungen mit dem warmen, weichen Klang des einzigartigen Instruments bereicherte.

Wie geht es weiter bei Joseph Rast? Seine Söhne verdienen sich ihren Lebensunterhalt als professionelle Musiker. Quirin als Solohornist bei den Düsseldorfer Sinfonikern (Deutsche Oper am Rhein), Florian als Trompeter beim Philharmonischen Orchester in Dortmund und Tochter Leonora ist Dozentin für Klarinette.

Das neue Jahr wird für Sepp Rast routinemäßig mit dem Dreikönigskonzert am 6. Januar (16 Uhr) in Kühbach beginnen. Für das Orchester Wittelsbacher Land steht am 8. Juli ein Termin fest im Schlosshof von Tandern. „Insgesamt werden beim vierten Schlosshofkonzert dort 160 Interpreten die „Carmina Burana von Carl Orff aufführen“, sagt der zweite Vorsitzende des Vereins „Zukunft Tandern“, Gerhard Huber. Mit dabei sind der Aichacher Kirchenchor unter Alois Kammerl, Profimusiker aus dem Bayerischen Staatsorchester (zum Beispiel der in Tandern wohnhafte Dieter Pöll) und Schulkinder aus Tandern. Für Joseph Rast und sein Orchester Wittelsbacher Land ein herausragender Termin aber auch eine große Herausforderung.